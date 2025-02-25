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台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，莊陳仲敖。（圖／記者李毓康攝）

▲莊陳仲敖將擔任先發投手。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊今（25）日將在經典賽資格賽迎來最關鍵一戰，與西班牙爭奪最後一張晉級門票，先發派出旅美投手莊陳仲敖。他去年在小聯盟表現出色，從1A一路升上2A，今年首度受邀大聯盟春訓，不過仍決定返台為國而戰。

莊陳仲敖今年24歲，投球特色除了球速快，球種還相當多元，包括曲球、卡特、變速球以及滑球，2020年底時，直球最快投到153公里，備受國外球團關注，後來自2021年起旅美。

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莊陳仲敖去年在小聯盟表現出色，從1A一路升上2A，9場1A出賽繳出3勝3敗、防禦率1.67的佳績。5月底升上高階1A後，他出賽9場、6場先發，取得2勝0敗，防禦率2.56。7月底再升至2A，繳出22局、防禦率2.05的穩定表現，投出18次三振，僅被擊出15支安打。

因為去年的好表現，莊陳仲敖獲得肯定，今年首度受邀大聯盟春訓，不過最後仍決定返台為國而戰。他表示，當初收到入選中華隊通知時，母隊其實相當支持，但也坦言多少有點限制，是否有相關投球限制？莊陳仲敖坦言，多少會有一些限制，跟本土球員的量相比，會比較不一樣，但也可以理解球團立場，「母隊就是會比較保護選手。」

值得注意的是，今年運動家簽下林家正，兩人今年相當有可能在2A、3A甚至大聯盟組「台灣投捕搭檔」。而莊陳仲敖回台灣打WBC資格賽前，也曾在美國和林家正一起訓練。另外，過去運動家隊台灣球員包括陳鏞基、潘志芳、王維中，莊陳仲敖、沙子宸、林維恩，林家正是隊史第7位台灣選手。

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