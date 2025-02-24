大便禁超7分鐘！員工如廁須帶「離崗證」…上班遲到還罰900元

▲小劉所說的如廁「離崗證」。（圖／翻攝自海報新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸深圳愛仕達電子有限公司前員工小劉（化名）近日指控，前公司要求員工一天上班12小時，且遲到的話，要罰款200元（人民幣，下同，約台幣904元）。他還指出，員工們上廁所須輪流帶「離崗證」，且一次不能上超過7分鐘，令他忍無可忍。

據《海報新聞》報導，小劉表示，工廠管理相當不人性化，車間管理嚴格限制了，員工的如廁時間，每4小時只許去2次廁所，每次不能超過7分鐘，同一時間只允許2人去上廁所，「每位員工去廁所時，還必須攜帶『離崗證』，待該名員工回到車間後，下一名員工拿到『離崗證』，才可以去廁所。」

小劉說道，「一名工廠管理員說，『4個小時就去2次廁所就好，不要去太多次，去的時間最多不要超過7分鐘，之前就只有四、五分鐘，現在給你們7分鐘了，已經是足夠的時間了，就不要去那麼久』。」

▲小劉表示，工廠管理員限制員工，單次上廁所，不能超過7分鐘。（示意圖／CFP）

小劉表示，除限制上廁所時間之外，工廠每天工作12小時，期間沒有午休等休息時間；第一次上班遲到罰款50元，第二次及之後，就按200元一次罰款處理，「管理員還說，『吵架的（罰款）200塊錢一次；讓我抓到另類的、亂動的、哈哈大笑的、混日子的，我把你這一天工資全部扣完』，令我相當不解。」他還曬出工廠管理員的錄音檔佐證。

小劉坦言，自己無法適應如此高壓的工作環境，因此僅做了一週便辭職，但公司以「沒做滿工期」為由，扣除了他一半的薪資。

愛仕達電子有限公司相關負責人對小劉的說法，逐一進行了否認，但表示，「如果有個別部門設定了，此類不合格規定，我們將立即予以糾正。」小劉則對此說法表示，自己所反映的情況均屬實，「且經當地勞動部門協調，我已經拿到了應得的全部薪資。」

目前，深圳相關政府部門已介入調查，並針對該公司超時加班的違規行為，命令限期整改。