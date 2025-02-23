15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市15歲黃姓少年23日上午無照騎車，在東寧路、勝利路口撞上一名阿嬤後肇事逃逸，沒想到不久後他又在另一個路口撞上雙載騎士，最終摔到滿身傷送醫。警方到場後發現，少年在東寧路車禍前，就曾撞上另一名男騎士，一樣肇事逃逸，連續在3個路口肇事，造成包含少年自己在內共5人受傷。

▲台南15歲少年車禍肇逃，在3處路口撞翻3車，造成包含自己在內共5人受傷。（圖／記者林東良翻攝）

事件發生在23日上午11點左右，黃姓少年無照騎車行經東寧路、勝利路口時，意外擦撞一名騎車通過路口的70歲高姓阿嬤，然而他疑似因無照心虛，肇事後沒有下車查看，反而猛催油門逃離現場，過程中一路闖紅燈、蛇行、跨越車道。

黃姓少年逃逸大約600公尺後，行經東榮街、青年路時又跟另一輛雙載機車發生對撞，造成44歲李姓母親及12歲康姓兒子摔車受傷，他也有身體多處擦挫傷，整個過程都被一名熱心林姓騎士目擊。林男表示，少年在東寧路肇逃時，他就追上去說你撞到人了，沒想到少年只是看了他一眼，就加速繼續逃跑。

▲少年肇逃後，在東榮街、青年路又撞上一對騎車的母子，事故造成雙方都摔車受傷。（圖／記者林東良翻攝）

警消獲報趕到後，發現少年在東寧路、勝利路口肇事之前，早在東寧路、林森路口撞上一名69歲侯姓騎士，一樣未查看肇事逃逸，少年連續在3個路口肇事，造成包含少年自己在內總共5人受傷。

警方事後聯繫少年的母親，發現少年騎乘的是母親朋友的機車，至於車主為什麼要借機車給少年，詳細情況待釐清，由於少年仍在醫院接受治療，待少年康復、製作筆錄後，將依肇事逃逸、公共危險等罪函送少年法庭，交通違規部分也會依法開罰。