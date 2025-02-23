　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市15歲黃姓少年23日上午無照騎車，在東寧路、勝利路口撞上一名阿嬤後肇事逃逸，沒想到不久後他又在另一個路口撞上雙載騎士，最終摔到滿身傷送醫。警方到場後發現，少年在東寧路車禍前，就曾撞上另一名男騎士，一樣肇事逃逸，連續在3個路口肇事，造成包含少年自己在內共5人受傷。

▲▼台南15歲男肇逃！無照釀3車禍　7旬嬤、12歲童慘被撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南15歲少年車禍肇逃，在3處路口撞翻3車，造成包含自己在內共5人受傷。（圖／記者林東良翻攝）

事件發生在23日上午11點左右，黃姓少年無照騎車行經東寧路、勝利路口時，意外擦撞一名騎車通過路口的70歲高姓阿嬤，然而他疑似因無照心虛，肇事後沒有下車查看，反而猛催油門逃離現場，過程中一路闖紅燈、蛇行、跨越車道。

黃姓少年逃逸大約600公尺後，行經東榮街、青年路時又跟另一輛雙載機車發生對撞，造成44歲李姓母親及12歲康姓兒子摔車受傷，他也有身體多處擦挫傷，整個過程都被一名熱心林姓騎士目擊。林男表示，少年在東寧路肇逃時，他就追上去說你撞到人了，沒想到少年只是看了他一眼，就加速繼續逃跑。

▲▼台南15歲男肇逃！無照釀3車禍　7旬嬤、12歲童慘被撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南15歲男肇逃！無照釀3車禍　7旬嬤、12歲童慘被撞。（圖／記者林東良翻攝）

▲少年肇逃後，在東榮街、青年路又撞上一對騎車的母子，事故造成雙方都摔車受傷。（圖／記者林東良翻攝）

警消獲報趕到後，發現少年在東寧路、勝利路口肇事之前，早在東寧路、林森路口撞上一名69歲侯姓騎士，一樣未查看肇事逃逸，少年連續在3個路口肇事，造成包含少年自己在內總共5人受傷。

警方事後聯繫少年的母親，發現少年騎乘的是母親朋友的機車，至於車主為什麼要借機車給少年，詳細情況待釐清，由於少年仍在醫院接受治療，待少年康復、製作筆錄後，將依肇事逃逸、公共危險等罪函送少年法庭，交通違規部分也會依法開罰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
火球連發！徐若熙飆速158坦言狀況不錯　對戰西班牙全力以赴
海軍官校爆群聚感染！151人拉肚子
快訊／中華隊被完封　曾豪駒賽後發聲了
快訊／集氣晉級戰！超商加碼優惠一次看
15歲無照少年車禍肇逃猛撞3車　5人受傷自己也進ICU
范冰冰登紅毯性感禮服出包！　大動作「胸貼不慎露出」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

快訊／台中市議員古秀英嚴重車禍！　一家6口出遊「父傷重不治」

宜蘭法鬥遭強灌農藥吐血！飼主急送醫救回　惡男竟稱看不順眼

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

宋羽葤公開對質小優音檔　「謠言的源頭就是妳！」

65歲胡瓜連跳三首喊「很累」　康康感動虧：怕最後一次演出

火鍋店店員端超音波照給驚喜！爸媽得知女兒懷孕哭了

快速道路遇臨檢！車門一開「炸出6猴」跳護欄狂奔

謝金燕秀美腿跳「肯恰那」 喊：50歲正是拚的年紀！

台中平頭男連開10多槍「還有共犯」！落網畫面曝光

宜蘭2車相撞都翻車「烏龜躺」水溝中　5人送醫

女博士好心借住「慘遭無套」懷孕墮胎！碩士男寄信恐嚇下場慘了

快訊／抓到了！台中平頭男「心情不好」狂射10多槍　逃13小時落網

15歲無照少年車禍肇逃3路口猛撞3車　5人受傷自己也進ICU

國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

地面師猖獗！嘉義婦拿不動產抵押借貸千萬　警+地政聯手踢爆

人行道停車新規！基隆警3／1加強取締　違者最高罰1800元

快訊／台中市議員古秀英嚴重車禍！　一家6口出遊「父傷重不治」

宜蘭法鬥遭強灌農藥吐血！飼主急送醫救回　惡男竟稱看不順眼

中華隊0比6遭尼加拉瓜完封　賴清德：2／25關鍵之戰讓我們贏回來

陳宇宏回穩「看到成長」　中華隊附加賽投手全員待命

Honda「次世代氫燃料電池」2027量產！成本減半　功率密度翻3倍

火球連發！徐若熙飆速158坦言狀況不錯　對戰西班牙全力以赴

鄉民女神遭造謠「收名牌包陪約會」　找放話者對質氣罵：X他祖公18代

美國擬對中國造船舶收港口費　海運界直呼太瘋狂且救不了造船業

曾峻岳初亮相飆152公里3上3下！點出再戰西班牙需注意控球

海軍官校爆群聚感染！衛生局清查「151人拉肚子」到校採檢

王牌徐若熙回歸「好消息」　曾總檢討殘壘多：再討論棒次

孟耿如發文「希望找回生活節奏」　曝2新近況：沒有特別的目的

#中華隊 5比12不敵 #西班牙！ #陳傑憲 ：上了很好的一課

社會熱門新聞

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

台中平頭男亂開10多槍　鄰居驚魂

牙醫偷吃太鼓老師　妻外流性愛片慘了

南彰化16年「類酒店」驗名遠播　違建強拆夷為平地

獨／台中10多聲槍響！女住戶窗台被轟成馬蜂窩

遇臨檢「炸出6猴」跳護欄狂奔　動感畫面曝

國道1號2死車禍　恐怖拋飛畫面曝

中市議員古秀英一家6口車禍　父重傷搶救中

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

即／新北分租套房火警！24歲女命危搶救中

公務員遭詐1.6億！養老金子女嫁妝沒了

即／猛轟10多槍！台中男逃13hrs雲林落網

妻私訊前男友喊痛：有一點點在裡面　夫崩潰

相約泡野溪溫泉…海巡署29歲科員步行渡溪突猝死

更多熱門

相關新聞

宜蘭2車相撞都翻車！　5人送醫

宜蘭2車相撞都翻車！　5人送醫

宜蘭縣員山鄉尚惠路今（23）日下午2時4分許，發生一起嚴重車禍，兩輛小客車相撞後，一輛翻覆在路旁水圳，另一輛則側翻在路旁，造成2名駕駛，3名乘客共5人手腳輕微挫傷，經送陽明醫院就醫均無大礙。經過酒測，兩名駕駛均無酒精反應。目前，車禍原因尚待進一步釐清。

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

亞果元素行動電源爆炸　公司緊急召回

國道1號2死車禍　恐怖拋飛畫面曝

國道1號2死車禍　恐怖拋飛畫面曝

呂彥青速度再調整　徐翔聖日本味

呂彥青速度再調整　徐翔聖日本味

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼強

孫易磊長高2公分　觀察西班牙打線比尼強

關鍵字：

車禍肇逃影音

讀者迴響

熱門新聞

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

磁吸行動電源忽爆炸！她點出「品牌」

即／台中市議員古秀英嚴重車禍！　父傷重不治

不斷更新／陳韻文遭狙擊　中華9局上0比5落後

「做到一半軟掉」　醫：很常見！大家不好意思講而已

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

急診醫學會：急診壅塞已達前所未有嚴重

西班牙9比1南非　中華隊爭經典賽門票靠自己

Rosé正式退出K-POP界！「韓娛22年第一人」

網紅饅頭媽遭控賣假包「發聲提2補償方案」！

別一起吞！4保健食品「搭配禁忌」曝

李宗賢重要2分砲！一情況失分率將決定命運

不用量體重！「4徵兆中2」＝脂肪燃燒中　醫：放屁變多了

敖犬辣妻曝憂鬱症紀錄「暴瘦剩36.6kg」

高雄豬腳店停業竟惹到綠粉！486：廢物倒了最好

更多

最夯影音

更多

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

戴佩妮唱完〈你要的愛〉雙手合十懷念大S...

宋羽葤控小優造謠「胡瓜送車當靠山」　公開對質音檔：流言源頭就是妳！

給哥哥載到台北竟跳表計費 妹妹傻眼：你好浮誇

驚！「磁吸行充」突爆炸...　桃園正妹臉燙傷、衣服炸出洞

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面