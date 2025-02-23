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國道1號2死車禍「恐怖拋飛畫面曝」！國道警籲：一定要繫安全帶

▲▼國道車禍釀2死。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

▲國道車禍2死，恐怖拋飛畫面曝光。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

記者柯振中／綜合報導

國道一號北向167.7K處18日發生恐怖車禍，其中有2人被拋出車外，釀成2死2傷的事故。對此，國道公路警察局將照片貼在臉書上，呼籲民眾行車在路上務必繫安全帶，恐怖的畫面曝光，旋即引起討論。

國道公路警察局20日在臉書張貼照片，提醒民眾「繫與不繫一念之間，你的生命由你決定」，同時也強調，取締從來不是為了業績，而是為了「救你一命」。

照片當中可以看見，這起車禍發生的瞬間，有2人被拋飛出車外，隨後重重摔落在地上，現場畫面一片狼藉，可見撞擊力道相當大。

▲▼國道車禍釀2死。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

▲▼國道車禍釀2死。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

▲▼國道車禍釀2死。（圖／翻攝臉書／國道公路警察局）

國道公路警察局表示，未繫安全帶是造成事故當事人重大傷亡的常見原因，若正確使用安全帶，可以大幅降低事故中重傷或死亡的風險。此外，國道車速快，駕駛人更須謹慎遵守駕駛規則、保持高度警覺，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛或分心駕駛，無論駕駛或乘客，上車第一件事務必繫妥安全帶，以確保行車安全。

恐怖的車禍照片曝光後，受到許多討論，民眾們對此回應，「取締從來不是為了業績，我喜歡這句話」、「又一血淋淋的教案」、「無法理解為什麼那麼多人使用安全帶插銷」、「什麼時代了！還有人沒繫安全帶」、「駕駛人及乘客都要繫安全帶，才能自保。」

 
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