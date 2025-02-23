▲Deepseek。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

國家資通安全研究院近期完成 DeepSeek AI 離線下載模型之資安測試，評估重點包含模型安全防護機制、越獄攻擊（Jail-breaking）防禦能力，以及在不同應用情境下的潛在資安風險。根據資安院測試結果顯示，DeepSeek AI 在面對多種類型越獄攻擊時，其防禦能力明顯不足，「DeepSeek AI 確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗，DeepSeek AI模型更新時，可能帶來更多不確定風險，勿以一時低價為理由選用」。

資安院指出，本次測試採用自主開發500筆的AI 模型越獄攻擊題目進行測試，越獄攻擊防禦測試顯示，在多種攻擊手法下均表現出防禦能力不足的問題，且針對4類攻擊類型，結果顯示模型正確防禦比率偏低。

資安院表示，DeepSeek AI針對「文句延續攻擊」的防禦率僅有20%-32%，攻擊者可透過前文引導，使模型執行越獄指令，例如提供危險物品在公共場所的使用方法。「角色扮演攻擊」的防禦率為50%-58%，在客服、法律或醫療應用中可能造成嚴重風險。「程式執行攻擊」的防禦率為40%-50%，可能導致模型執行危險指令，模型可能提供危害公眾安全的程式建議。「上級模型特權提升攻擊」的防禦率為50%-82%，攻擊者可偽裝身分誘導模型解除安全限制。

此外，資安院指出，DeepSeek AI 須遵循中國《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的規範，模型輸出須符合中國政策要求，對敏感歷史事件、政治、社會議題的內容多有迴避，難以提供多元觀點，不利於開放式學習與跨文化教育的發展。

資安院表示，此次測試結果與資安院負責維運的TWCERT/CC先前發布的「DeepSeek-R1 LLM 安全性崩潰？超過一半越獄攻擊輕鬆突破」文章所引述的國外測試報告，以及我國其他學研機構的發現相符。

資安院指出，DeepSeek AI 確實存在嚴重資安漏洞與價值偏頗，DeepSeek AI模型更新時，可能帶來更多不確定風險，勿以一時低價為理由選用。DeepSeek的開源做法會帶來仿效，這意味著不久將來，會有更多開源模型可供選擇，個人或企業用戶可以再等待更好選擇。