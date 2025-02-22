　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預算大砍逾154項業務受挫「財產申報將回歸紙本」　監院將提憲法訴訟

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭立法院大幅刪減、凍結，其中監察院業務費用削減幅度高達96%，衝擊超過154項業務。監察院21日指出，包含財產申報資料授權介接服務，將回復紙本人工作業。不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考、影響民眾陳情、6位約用清潔人員面臨一夕失業、安全檢測及維護費用無法支應並已欠款、無法支應專家學者車馬費等，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院指出，為應對捉襟見肘的預算，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。這些措施的調整，對公共利益、民眾權益及公眾安全造成了重大影響，並且間接損害了弱勢群體、公務基層及退休人員的權益。許多憲法及法律所賦予監察院的職權和義務被迫暫停，進一步嚴重損害了民眾的基本權益。

對於改變措施所致之具體影響，監察院列舉，第一、影響公共利益、民眾陳情及公眾安全甚鉅：114年廉政專刊及上網公告作業暫停作業，改採現場查閱；財產申報資料授權介接服務研議停止使用中，申報、查詢將回復紙本人工作業。

監察院指出，預算刪減額度依立法院採累計算法結果，公職人員財產申報資料電腦鍵入及專刊印製等業務，目前亦無預算辦理，廉政專刊定期刊登政府公報並上網公告作業暫停辦理，114年公職人員之財產申報資料均採現場查閱。有查閱需求者，請依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，向監察院預約並填寫書面申請表，於約定時間攜帶身分證到現場查閱。

監察院表示，另因預算不足，公職人員財產申報查核平台系統僅能維持法定業務，其中有關授權介接財產資料提供申報人之服務，將研議停止使用。目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，多數可採線上作業便利完成。

監察院強調，預算遭刪減，有關作業需相應調整，後續將另擇期公告不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考。該項服務停止後，公職人員(含立法委員)申報財產，請自行逐一蒐集財產資料，監察院無法提供該項服務。

監察院續指，第二、監察院調查職權及民眾陳情業務影響甚鉅，損及民眾權益及公共利益，監察院指出，依據憲法、憲法增修條文、監察法、監察法施行細則、監察院收受人民書狀及處理辦法、監察院辦理調查案件注意事項及監察院巡迴監察辦法等規定，監察院行使調查權，得因案情需要，尤其針對具公安、民生、土地及財產相關等重大案件，進行實地履勘與案情有關係之處所。

新聞稿也指出，監察院為超過百年之國定古蹟，目前共有500多位員工在監察院這棟古蹟辦公，因預算遭刪，本棟建築物維護、電梯、消防、用電、用水等設備檢驗，甚或水電瓦斯、市話、網路、行動通訊費及房屋、土地稅費等，皆無法支應，目前均積欠款項，監察院所有人員勢必將在極為艱困的環境辦公，影響其工作權，另監察院每日到院陳情民眾眾多，安全檢測及維護費用無法支應並已欠款，更危及公眾安全。

監察院強調，為照顧弱勢，監察院外包清潔係委託伊甸社會福利基金會辦理，使弱勢或身心障礙人士能夠擁有一份工作，獲得認同，現預算遭刪，委外清潔人力須大幅裁減，另監察院原有6位約用人員及部分駐點人員，長期勤懇處理監察院庶務工作，也都面臨一夕失業的窘境，嚴重傷及其工作權益，實感嗟嘆。

監察院補充，除前述所提及之調查、巡察、履勘、陳情及陽光四法等之憲法及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境；另依訴願法規定，各機關辦理訴願事件，應設訴願審議委員會，其中訴願委員需二分之一對外遴聘社會公正人士、學者、專家擔任之，同因預算刪減，外聘委員出席及交通費皆無法支應，面臨無法召開的情形，直接影響民眾訴願權益。

對於預算刪減，監察院坦言，超過154項業務改變措施，已嚴重損害人民權益及政府基本運作。監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曹興誠與張忠謀的恩怨起底！　曾挖坑給台積電跳
台灣慘輸西班牙！日媒稱大爆冷　「若再敗給南非恐迎震撼結局」
高雄女遭砍30刀！前男友僅被判8年　嘆：每天活在恐懼中
慘輸西班牙也力挺！　球迷「愛罵又愛看」竟有科學根據
西班牙首戰擊垮中華隊　外媒稱「棒球史上最偉大勝利」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

預算大砍逾154項業務受挫「財產申報將回歸紙本」　監院將提憲法訴訟

北市自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：可防淹水兼水力發電

林岱樺涉貪控有暗黑勢力　政界人士：1前提恐脫黨選高雄市長

潘孟安頻被點名空降高雄　知情人士曝：潘的戶籍未曾遷離屏東

川普澤倫斯基連日罵戰　賴士葆示警賴政府：倚美抗中小心淪棄子

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

徐巧芯澄清母親非陸配　許淑華籲別轉移焦點：先交代家人詐騙賭博

曹興誠喊遭「鋪天蓋地人格霸凌」！徐巧芯傻眼：大家逼你交女友？

饒舌歌手楊舒雅喊「合法要飯」　嘻哈版鄉民：世界奇觀

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

【來廚房「等降肉」】貪吃臘腸狗聽嬤剁肉聲立刻衝來XD

「洗劫」豪宅！ 清潔婦竊7支 #勞力士 340萬賣給當舖

還單身！ #正妹女警 暖送迷路嬤回家　隔天收蛋糕超驚喜

徐明浩xBamBam互唱GOT7.SVT的歌

校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

預算大砍逾154項業務受挫「財產申報將回歸紙本」　監院將提憲法訴訟

北市自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：可防淹水兼水力發電

林岱樺涉貪控有暗黑勢力　政界人士：1前提恐脫黨選高雄市長

潘孟安頻被點名空降高雄　知情人士曝：潘的戶籍未曾遷離屏東

川普澤倫斯基連日罵戰　賴士葆示警賴政府：倚美抗中小心淪棄子

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

徐巧芯澄清母親非陸配　許淑華籲別轉移焦點：先交代家人詐騙賭博

曹興誠喊遭「鋪天蓋地人格霸凌」！徐巧芯傻眼：大家逼你交女友？

饒舌歌手楊舒雅喊「合法要飯」　嘻哈版鄉民：世界奇觀

「台灣之友」捷克隊暖安慰　「重點不是如何開始而是怎麼結束」

JISOO台灣場演唱會冠名贊助　台新銀宣布延後卡友優先購票日

中國若犯台是否出兵防衛　盧比歐：反對強行改變現狀

校園霸凌人次5年增6倍！　國民黨智庫示警：政府應速提對策

預算大砍逾154項業務受挫「財產申報將回歸紙本」　監院將提憲法訴訟

228連假「陸海空疏運懶人包」　國道好走時段出爐

北市自籌30億建「敦北地下大排」　蔣萬安：可防淹水兼水力發電

AMD要賣AI伺服器廠　外媒點名台灣4大電子代工廠有興趣

中華隊慘遭西班牙痛擊「球迷靜悄悄」　美媒直言大爆冷

All in女兒嫁妝！媽上當6次慘噴636萬　見警跳出傻住

【誰打來？】黃金獵犬躲沙發後　聽關鍵字「喂」秒探頭超可愛XD

政治熱門新聞

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

補助遭凍！饒舌歌手嗆：合法的飯不要嗎

林岱樺涉貪案　政界憂脫黨選高雄市長

潘孟安頻被點名空降高雄　知情人士曝：潘的戶籍未曾遷離屏東

歌手喊「合法要飯」　嘻哈版鄉民傻眼

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

川普澤倫斯基交鋒　立委示警賴政府

藍推「長照保險制」　保費政府分擔3成、雇主4成、個人3成

「曹興誠救了大罷免」　吳子嘉預言結局「民進黨危險了」

藍營又爆幽靈連署！妻子過世2年仍「被簽名」罷免綠委　家屬怒提告

曹興誠喊遭人格霸凌！徐巧芯：誰逼你交女友

徐巧芯澄清母親非陸配　許淑華籲別轉移焦點

ET民調／六都市長滿意度！　盧秀燕奪冠陳其邁侯友宜列二三

游盈隆：大罷免是南柯一夢，該醒了

更多熱門

相關新聞

南聰性別事件諸多缺失改善有限！　 監院糾正台南大學、教育部

南聰性別事件諸多缺失改善有限！　 監院糾正台南大學、教育部

監察院今（21日）指出，國立台南大學附屬啟聰學校曾發生大規模校園性別事件，然後續改善有限，對學生軍事化管理、性平處理機制及校園空間問題等諸多缺失仍持續存在多年，損及身障學生就學權益，加以教育部、國立台南大學監督不力，監察院通過監委田秋堇、范巽綠調查報告，糾正教育部、國立台南大學及其附屬啟聰學校

總預算案可用追加預算解套？　綠黨團：行政院提覆議最可行

總預算案可用追加預算解套？　綠黨團：行政院提覆議最可行

算不出砍多少預算「翁曉玲喊按計算機、用AI」　她實測：AI也無解

算不出砍多少預算「翁曉玲喊按計算機、用AI」　她實測：AI也無解

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

一起讀判決／政院通過民法修正　分居三年可訴離、再婚不得領贍養費

一起讀判決／政院通過民法修正　分居三年可訴離、再婚不得領贍養費

關鍵字：

監察院總預算釋憲憲法法庭陳菊

讀者迴響

熱門新聞

肛門灌水打破胃　父「8大酷刑」虐死2歲兒　

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

曹興誠認了「大陸女友」　一堆名嘴、青鳥護航全翻車

中華隊慘輸西班牙　專家喊話球迷1事

鐵飯碗來了！台水開出386個職缺　試用期滿薪資3.9萬元

慘敗西班牙！　陳傑憲點名1規則：滿不舒服的

世新販賣機讓一票女大生羨慕：想轉學

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

威力彩飆20億！命理師點名「4星座、15姓氏」財運超旺

宋羽葤公開對質小優音檔！

中華投手崩盤　37年對西班牙首敗

台灣第一女優登外媒！　「收入驚人」讓家人也想拍

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

小優昔亂講話惹怒前輩！　險遭封殺片段被挖

色廟公性侵女信徒！她參拜被搭訕慘失身

更多

最夯影音

更多

高雄女走斑馬線遭撞！　倒地再被輾「送醫不治」

【停車單厚厚一疊】 #路邊停車 超過2個月！ 費用高達1萬5 #員林

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

夫妻倆共撐傘抄近路過街 被機車撞倒還要各罰500元 #台中

陳意涵敘舊太嗨...攝影師：聽話～　柯佳嬿曝坤達看劇「笑而不答」

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面