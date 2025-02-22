預算大砍逾154項業務受挫「財產申報將回歸紙本」　監院將提憲法訴訟

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算遭立法院大幅刪減、凍結，其中監察院業務費用削減幅度高達96%，衝擊超過154項業務。監察院21日指出，包含財產申報資料授權介接服務，將回復紙本人工作業。不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考、影響民眾陳情、6位約用清潔人員面臨一夕失業、安全檢測及維護費用無法支應並已欠款、無法支應專家學者車馬費等，在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。

監察院指出，為應對捉襟見肘的預算，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。這些措施的調整，對公共利益、民眾權益及公眾安全造成了重大影響，並且間接損害了弱勢群體、公務基層及退休人員的權益。許多憲法及法律所賦予監察院的職權和義務被迫暫停，進一步嚴重損害了民眾的基本權益。

對於改變措施所致之具體影響，監察院列舉，第一、影響公共利益、民眾陳情及公眾安全甚鉅：114年廉政專刊及上網公告作業暫停作業，改採現場查閱；財產申報資料授權介接服務研議停止使用中，申報、查詢將回復紙本人工作業。

監察院指出，預算刪減額度依立法院採累計算法結果，公職人員財產申報資料電腦鍵入及專刊印製等業務，目前亦無預算辦理，廉政專刊定期刊登政府公報並上網公告作業暫停辦理，114年公職人員之財產申報資料均採現場查閱。有查閱需求者，請依公職人員財產申報資料審核及查閱辦法，向監察院預約並填寫書面申請表，於約定時間攜帶身分證到現場查閱。

監察院表示，另因預算不足，公職人員財產申報查核平台系統僅能維持法定業務，其中有關授權介接財產資料提供申報人之服務，將研議停止使用。目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，多數可採線上作業便利完成。

監察院強調，預算遭刪減，有關作業需相應調整，後續將另擇期公告不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考。該項服務停止後，公職人員(含立法委員)申報財產，請自行逐一蒐集財產資料，監察院無法提供該項服務。



監察院續指，第二、監察院調查職權及民眾陳情業務影響甚鉅，損及民眾權益及公共利益，監察院指出，依據憲法、憲法增修條文、監察法、監察法施行細則、監察院收受人民書狀及處理辦法、監察院辦理調查案件注意事項及監察院巡迴監察辦法等規定，監察院行使調查權，得因案情需要，尤其針對具公安、民生、土地及財產相關等重大案件，進行實地履勘與案情有關係之處所。



新聞稿也指出，監察院為超過百年之國定古蹟，目前共有500多位員工在監察院這棟古蹟辦公，因預算遭刪，本棟建築物維護、電梯、消防、用電、用水等設備檢驗，甚或水電瓦斯、市話、網路、行動通訊費及房屋、土地稅費等，皆無法支應，目前均積欠款項，監察院所有人員勢必將在極為艱困的環境辦公，影響其工作權，另監察院每日到院陳情民眾眾多，安全檢測及維護費用無法支應並已欠款，更危及公眾安全。



監察院強調，為照顧弱勢，監察院外包清潔係委託伊甸社會福利基金會辦理，使弱勢或身心障礙人士能夠擁有一份工作，獲得認同，現預算遭刪，委外清潔人力須大幅裁減，另監察院原有6位約用人員及部分駐點人員，長期勤懇處理監察院庶務工作，也都面臨一夕失業的窘境，嚴重傷及其工作權益，實感嗟嘆。



監察院補充，除前述所提及之調查、巡察、履勘、陳情及陽光四法等之憲法及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境；另依訴願法規定，各機關辦理訴願事件，應設訴願審議委員會，其中訴願委員需二分之一對外遴聘社會公正人士、學者、專家擔任之，同因預算刪減，外聘委員出席及交通費皆無法支應，面臨無法召開的情形，直接影響民眾訴願權益。

對於預算刪減，監察院坦言，超過154項業務改變措施，已嚴重損害人民權益及政府基本運作。監察院係憲法所設置並賦予特定職權之國家憲法機關，憲政機關基於權力分立、相互制衡原則，使國家機關順暢運作，而非無理刪減預算，致國家機關近乎停擺。在幾乎零業務預算情形下，監察院仍將致力維護監察職權正常行使及依據憲法及法律執行各項業務，將來將提出憲法訴訟，表達憲政機關立場。