豪宅社區活春宮！男女公然「嗨洗鴛鴦浴」　裸身交纏惹怒鄰居

▲一對男女在豪宅社區上演「活春宮」，被對面鄰居拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

波多黎各首都聖胡安（San Juan）上演「活春宮」，一對男女在社區健身房的按摩浴缸裡，公然脫光衣服，展開性行為，讓鄰居們憤怒不已，他們激烈纏綿的畫面，也被鏡頭拍下。

Diario 13 San Juan等外媒報導，這起事件發生在一個豪宅社區，而拍攝者似乎從附近另一棟建築物錄影。儘管健身房屬於公共空間，每一位住戶都有權利自由進出、使用設備，但男女絲毫不顧他人感受，趁著四下無人，就在按摩浴缸裡做愛。

Encuentro íntimo en un Jacuzzi de un reconocido edificio sanjuanino. pic.twitter.com/9dMFfujwOH — Telesol (@canal5telesol) February 17, 2025

只見女方疊坐在男方身上，兩人不斷上下起伏，頻頻親密交頭接耳，看起來相當陶醉。不過，幾秒鐘之後，另一名年輕女子就走上前，儘管無法確認她究竟說了什麼，但很可能是要求2人停止做愛。

隨著影片在社群媒體瘋傳，性學家塞瓦洛斯（Macarena Ceballos）表示，這種性幻想與人們對腎上腺素刺激的需求有關，「許多人都有在別人面前發生性行為的幻想，這種行為被稱為『暴露癖』……當它演變成一種強迫性需求時，問題就會變得複雜，最終可能讓當事人陷入危險處境。」