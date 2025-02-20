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讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲延平國小打造台北創舉，讓「馬兒」走進校園。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

創立於民國 28 年、擁有悠久歷史的台北市大同區延平國小，20日在校長陳清義的帶領下，為響應 108 課綱中的生命教育議題，特別舉辦了一場別開生面的活動—「讓馬兒走進校園」，讓孩子們在學習生命教育中親眼看到「特別夥伴」就在身邊。這項活動不僅獲得學校師生與家長的熱烈支持，在山海觀馬術俱樂部的共同參與下，也讓延平國小成為台北市第一所將馬匹引進校園的小學。

協助校方舉辦「讓馬兒走進校園」活動的家長代表余靜怡受訪時表示，生命教育強調對生命的尊重、關懷與理解，而這場與馬匹互動的體驗，正是將生命教育從課堂理論帶入實際體驗的重要嘗試。

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余靜怡指出，在這次的活動中，專業教練不僅為孩子們詳細介紹馬匹的生活習性、飲食習慣與生命週期，還設計了生動有趣的有獎問答，引導孩子們深入思考人與動物如何和諧共處，並從中學習尊重生命的價值。

家長陳媽媽表示，孩子們透過觀察與親身接觸，感受到馬匹的溫順與靈性，「透過這場課程，大家才知道馬有40顆牙齒而且會一直長，所以每年都要幫馬磨牙齒，不然他們會變齙牙，吃東西也不方便」。過程中，有些孩子甚至鼓起勇氣，輕輕撫摸馬兒，嘗試與牠建立信任關係，這種近距離的互動，不僅讓孩子們克服對大型動物的恐懼，也可以培養孩子們的同理心與責任感。

陳媽媽也說，她曾在一些心理學與教育研究報告看到，兒童在成長過程中與動物互動，有助於提升情感發展、培養耐心與增強自信心。這場馬匹進校園的創舉，不僅為孩子們帶來了一次難忘的學習經驗，也為台北市的生命教育課程開創了新的可能性，教育不僅只是課本上的知識，也可以是場影響一生的啟發與體驗。

對於延平國小的家長不僅主動出資支持，也熱心投入生命教育活動籌備，讓孩子們能有這樣難得的學習機會，校長陳清義也表示，希望未來能持續舉辦類似的生命教育活動，讓學生透過多元體驗，深化對生命的理解，並學會用愛與尊重面對世界。

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▼延平國小校長陳清義、家長代表余靜怡頒贈感謝狀給山海觀馬術俱樂部教練。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

▲讓「馬兒」走進校園！延平國小打造台北創舉　豐富孩子生命教育體驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

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