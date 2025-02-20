雞蛋產量過剩滯銷　卓榮泰：提高產地價是政策優先方向

▲近期雞蛋產能過剩，蛋農喊話政府能補助停養恢復產銷秩序。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國內近半年來雞蛋產量過剩滯銷，導致蛋價產地價每斤剩22.5元、批發價32元，相比去年同期幾乎腰斬；再加上飼料價格上漲，增加蛋雞飼養成本，中華民國養雞協會喊話政府能提供停養補助，幫助恢復產銷秩序。對此，行政院長卓榮泰今（20日）表示，「提高產地價格是政策優先方向」，但過去蛋價所引發的問題相信大家心裡都還記得，絕對不能重蹈覆徹。

對於農業部說明中提到的蛋農訴求，認為批發價與產地價間合理的價差是6.5到7.5元之間，卓榮泰強調，針對市場價格大原則是採取尊重的態度，但絕對不能輕忽有人為刻意操作的狀況，一但超過合理價差，必須要有合理管制作為，確保市場秩序與民生的穩定。

卓榮泰表示，現在雞蛋產量較高，農業部也希望降低產量並且適度拉高產地價格，但對於種雞的孵化要精準掌握，避免未來反而產生產量不足的問題，對於種雞停止孵化政策應該採取審慎評估，確保產業可以穩定發展，不可操之過急。

卓榮泰也強調，對於提高產地價格是政策優先的方向，但要確保產地價格與批發價之間合理的價差也要特別注意，不能縱容有心人士的人為影響。卓提醒，尊重市場機制是大原則，但不能因此輕忽而縱容價格的操作。