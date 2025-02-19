生成式AI專利　大陸去年新增量全球第一、狠甩美國

▲人工智慧。（示意圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

自ChatGPT發表以來，全球爭相發展生成式人工智慧（generative artificial intelligence）。根據統計，2024年全球的生成式AI專利數大增4.5萬條，其中來自大陸的數量達到超過六成（2.7萬條）、位居全球第一，遠遠甩開第二名的美國（7592條）。

《澎湃新聞》報導，生成式AI只是人工智慧的分支之一，專利佔比也不高，截至2024年年底，全球AI專利總量接近260萬件，生成式AI則是9萬多件，佔比僅為3.6％。

OpenAI在2022年11月發布ChatGPT之後，生成式AI因能通過學習既有數據來創造出新內容，包括文字、圖像、音樂等，已然成為AI界的顯學。此後，光是大陸就出現了上百款大模型。

根據世界智慧財產組織（WIPO）的專利數據庫，2024年全球新增了4.5萬條生成式AI專利資訊，這個數量和過去10年的總和相當。

▲去年大陸生成式AI的專利量佔總數六成。（圖／翻攝自澎湃新聞）

在這4.5萬條生成式AI專利中，產生自大陸的數量達到2.7萬條，佔比61.5％，位列第一，美國則以7592條位列第二。儘管法國總統馬克宏認為歐洲在當今全球AI競賽之中嚴重落後，甚至已不在「競賽行列」，但是歐洲依然是去年全球第三大AI專利受理地。

世界智慧財產組織曾根據專利的發明人地址統計過2014年到2023年期間，全球生成式AI專利的發明人來源，前五位分別是中國大陸、美國、韓國、日本和印度。

此外，整個2024年，生成式AI專利數量最多的20家公司中，有11家來自大陸，包括了騰訊、百度、中國移動，美國則有7家，歐洲僅有西門子1家公司。

除了商業機構，過去一年生成式AI專利新增最多的學術機構，也都來自大陸。2024年，中國科學院以492件新增生成式人工智慧專利數位居第一，浙江大學（455件）和清華大學（407件）緊追其後。

▼去年生成式AI專利數最多的公司，超過半數來自大陸。（圖／翻攝自澎湃新聞）