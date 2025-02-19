全球最長320公尺《台灣風物圖》沉浸展！現代版清明上河圖會動了

▲世界紀錄最巨幅當代水墨畫《台灣風物圖》會動了！如今透過數位轉譯，打造為「全沉浸投影展覽」在台北101双融域展出。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

被譽為現代台版「清明上河圖」會動了！藝術家許文融耗時4年創作《台灣風物圖》全長320公尺、高1.8公尺，是世界紀錄最長當代水墨畫，如今作品透過數位轉譯，打造為「全沉浸投影」，在台北101「双融域」推出沉浸式展覽，結合XR互動體驗以三部曲方式呈現，讓更多人在光影交織之下，探索台灣之美。

出生於彰化的藝術家許文融，在旅居海外時，對本土文化的重要性有了深刻體會，因此返國後遍訪山川人文，歷時4年（1992~1996）完成當代最巨幅水墨畫卷《台灣風物圖》，全長320公尺，高1.8公尺，是世界紀錄最長的水墨畫，描繪台灣自然山川、民俗風貌、人文建設，被譽為現代台灣版《清明上河圖》。

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▲▼《台灣風物圖》打造為「全沉浸投影展覽」，在台北101双融域展出。（圖／記者林育綾攝）

如今科文双融與藝術家許文融合作，以《台灣風物圖》為基底，進行數位化轉譯、重製，創作沉浸式作品，2月19日起至3月11日在台北101双融域推出《台灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》沈浸式展覽。

科文双融邀請3組國內新媒體團隊共同製作，包括「光點吉樹」、「躍界新媒體」、「有日互動」。其中「光點吉樹」導演劉育樹分享，由於水墨畫沒有邊界，要轉變為動畫確實不容易，而此次也特別挑選代表性的街景、知名節慶活動，大眾有共鳴、記憶點的部分轉譯為動畫，像是101煙火、鹽水蜂炮等。

▲動畫導演特別挑選特色節慶，製作成動畫。（圖／記者林育綾攝）

展覽也以三部曲來呈現，「第一部曲」透過將《台灣風物圖》掃描翻拍為高解析度數位檔案，轉譯成磅礴氣勢的沉浸式影像腳本，在重新編錄環景音樂、自然音效之後，以3D動畫結合特效VFX及互動技術，合成為全新數位影像，讓靜態山水畫轉化為動態及投影拼接，呈現台灣自然人文的壯麗風貌。

▲《台灣風物圖》在台北101双融域以「全沉浸投影展覽」展出，整個空間四面八方包含地板都有投影。（圖／記者林育綾攝）

「第二部曲」《從心墨韻》象徵隨心揮筆、墨韻自然流轉，讓構圖散發無窮張力，以沉浸式科技和互動投影技術，包含3D建模、地板動畫、粒子特效等動畫設計，配合環繞式的聲景設計，將這幅壯麗的水墨長卷，化為情境式體驗，身臨其境感受《台灣風物圖》所描繪的6大台灣地標景點。包括：三貂角燈塔、中華民國總統府、陽明山擎天崗、國立故宮博物院、國父紀念館及大稻埕迪化街。展演到最後，以鳥瞰地圖串聯6大地標，呼應此作品的歷史意涵。

「第三部曲」XR走讀之旅，觀眾可戴上Meta Quest 3 VR 眼鏡，化身旅人，在知識型網紅、專業導遊陪伴下，遊覽於日月潭、十分瀑布等，還能搭乘礦車，穿越雲霧繚繞的山間，抵達九份山城，漫步於古色古香的街道，身歷其境。《XR走讀之旅》須事先預約，可於每日6場開放預約時段，持票至服務台向工作人員登記。

▲《台灣風物圖》透過數位轉譯打造為「全沉浸投影展覽」，在台北101双融域展出。（圖／記者林育綾攝）

文化部長李遠今（19日）出席開展記者會時表示，「文化科技」是文化部近年來積極推動的重點，但台灣文化的發展仍仰賴民間力量，企業家施振榮（科文双融董事長）長期投入文化領域，除了自掏腰包支持樂團比賽，也積極協助國藝會募款，對文化科技的發展更是全力以赴，歷經5年努力克服各種挑戰，也讓他今天百感交集。

李遠還透露，双融科技的設計團隊，匯聚了很多文化基金會的優秀人才，讓他感到格外熟悉，並笑說自己一進來就問，「你又挖了幾個人？」

同時近來許多人討論文化部的預算，李遠也說，文化部預算從來沒有被這麼重視過，其實已經是所有部會裡最少的，不到百分之一，藉此機會也讓大家知道，文化到底有多重要、政府的角色有多重要，並再次感謝藝術家、文化人、所有民間的文化推手，出錢出力。

《台灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》展覽於2月19日起至3月11日，在台北101「双融域」推出，展期全票350元；身心障礙人士及其必要陪同人（限一人）175元，進場需出示有效證件，陪同者需同時進場；3歲以下孩童免費入場。

▼影：《台灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》展覽