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《難哄》還原「經典名場面」　網點名20年前台劇：導演也沒放過

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）

▲《難哄》由白敬亭、章若楠主演。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

陸劇《難哄》昨（18）日正式開播，該劇改編自晉江文學城作家竹已的同名小說，是甜寵偶像劇《偷偷藏不住》姐妹作。《難哄》由台灣名導瞿友寧執導，就有網友發現，《難哄》其中有一幕和知名台劇《惡作劇之吻》的片段居然「存在巧合」，覺得非常驚喜。

－－－以下內容有雷－－－

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《難哄》由白敬亭、章若楠主演，導演瞿友寧坦言，他在讀小說時，因為一句「這麼多年，我還是......只喜歡你」就有了想拍攝的衝動，因為這句話承載著「認真、純粹、執著」的愛情價值觀。

瞿友寧過去的代表作有許多，包含《惡作劇之吻》、《桃花小妹》、《我可能不會愛你》等。後來到中國發展，也拍了《親愛的，熱愛的》等多部劇，好成績有目共睹。

值得一提的是，在《難哄》的劇情中，結合了同居哏，而男主角桑延（白敬亭 飾）之所以會和女主角溫以凡（章若楠 飾）同住，就是因為他家樓下「爆炸了」，而他家因為受到波及，便讓他不得不另找住處。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／影視劇難哄）

回顧2005年播出的《惡作劇之吻》劇情，袁湘琴（林依晨 飾）的新家被地震震垮，加上父親和暗戀對象江直樹（鄭元暢 飾）的爸爸是好友，於是雙方意外同住一個屋簷下。

雖然《難哄》的火災、同住哏本來就有出現在小說中，但還是有網友在微博上表示「《難哄》導演也是沒放過桑延的房子」，說不管是《惡作劇之吻》還是《難哄》，都有房子被毀了。

其他網友也紛紛表示，「導演：交給我拍，任何房子都得遭點罪」、「這一段劇情真的忍不住了，也是沒放過」、「我的童年」、「又想看《惡作劇之吻了》」。也有網友則說，「那是小說的名場面，畢竟不炸不能合租呢」、「原著就是這樣」。

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