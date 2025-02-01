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社會 社會焦點 保障人權

騎車抽菸被抓包高速狂飆10公里　騎士逃20分鐘下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）有詐欺、洗錢前科，去年5月間被檢方通緝，大約11天之後他因騎車抽菸被警察抓包，竟為了躲避查緝，沿路瘋狂違規，在市區道路高速飆車長達10公里，最終才在新竹市北區一處巷弄內被逮捕。新竹地院法官日前審理此案，並依妨害公眾往來安全罪，判處阿興有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿興騎車抽菸被抓包，擔心通緝身分曝光，竟在市區道路高速狂飆。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興2023年間因詐欺、違反洗錢防制法等案件，被法院判處有期徒刑3個月，併科罰金1萬元確定，但他未到案執行，於是台南地檢署在去年5月29日發布通緝；同年6月9日他騎車行經新竹市東區復興路與大成街的路口，因騎車抽菸被警察攔下並實施交通稽查，他為了躲避查緝，竟立刻催下油門逃離現場。

阿興在逃逸過程中，沒有使用方向燈就紅燈右轉、闖越紅燈，接著再次未使用方向燈紅燈左轉，甚至紅燈迴轉、未禮讓行人，並在市區道路高速飆車長達10公里，直到20分鐘後才在新竹市北區一處巷弄內被警方逮住。

新竹地院法官表示，阿興為了躲避查緝，不顧公眾往來安全，在逃逸過程中多次違規，極易造成交通事故，考量到他已經坦承犯行，該案件實際上並無造成其他用路人傷害或車輛毀損，犯罪情節未達到最嚴重的情形，最終依妨害公眾往來安全罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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