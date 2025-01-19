無良母家暴還賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

▲陳女飽受母親身心虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

新竹地方法院近日裁定，准許陳姓女子免除對生母的扶養義務。陳女自述，自幼遭母親嚴重虐待，高中時更被迫坐檯陪酒，甚至因母親罹癌不得不從事性交易幫她支付醫療費用。法官認為，陳母不僅未盡扶養責任，反而對女兒造成重大傷害，裁定免除其扶養義務。

陳女向法院表示，自小生活在暴力與恐懼中，母親與多名男性生下6名子女，經常酗酒發瘋，甚至曾持刀追砍她。有一次她躲進廁所，母親竟用刀砸門威脅，讓她至今心有餘悸，母親在毆打她後，焚燒她的洋娃娃並威脅，「下一個就是妳！」更曾將她的頭髮拉住，在地上拖行。

陳女控訴，8歲時目睹年僅7歲的弟弟被母親賣掉。她被寄養在外婆家後，母親完全未盡母職，也未提供任何生活資助，讓她小學期間便得靠打工養活自己，甚至曾向早餐店討取剩餘吐司果腹。

高一時，母親將她接回同住，卻強迫她在卡拉OK酒店陪客人喝酒、被觸摸來換取金錢，而這些收入全數被母親拿走。母親甚至試圖說服她從事性交易，讓她心理飽受折磨，導致焦慮症與重鬱症的發作。

高三時，母親罹患大腸癌，面臨龐大的醫療費用，陳女迫於無奈選擇從事性交易，用以支付母親的治療與生活開支。然而，當她向母親詢問是否了解這些錢的來源時，母親卻逃避喊「我不想知道！」讓陳女感到徹底絕望。

法官審理後認為，陳母不僅未盡母職，反而對女兒造成重大身心傷害，情節重大。法院指出，依《民法》相關規定，陳女申請免除扶養義務的理由充分，予以准許。