　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無良母家暴還賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

▲桃園市葉姓男子2020年10月間與友人在酒店喝酒，結束後搭乘友人女友機車，卻趁勢襲胸猥褻多達6次，隨後還撲倒女子欲脫衣強制猥褻，女子高聲呼救才脫困。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳女飽受母親身心虐待。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

新竹地方法院近日裁定，准許陳姓女子免除對生母的扶養義務。陳女自述，自幼遭母親嚴重虐待，高中時更被迫坐檯陪酒，甚至因母親罹癌不得不從事性交易幫她支付醫療費用。法官認為，陳母不僅未盡扶養責任，反而對女兒造成重大傷害，裁定免除其扶養義務。

陳女向法院表示，自小生活在暴力與恐懼中，母親與多名男性生下6名子女，經常酗酒發瘋，甚至曾持刀追砍她。有一次她躲進廁所，母親竟用刀砸門威脅，讓她至今心有餘悸，母親在毆打她後，焚燒她的洋娃娃並威脅，「下一個就是妳！」更曾將她的頭髮拉住，在地上拖行。

陳女控訴，8歲時目睹年僅7歲的弟弟被母親賣掉。她被寄養在外婆家後，母親完全未盡母職，也未提供任何生活資助，讓她小學期間便得靠打工養活自己，甚至曾向早餐店討取剩餘吐司果腹。

高一時，母親將她接回同住，卻強迫她在卡拉OK酒店陪客人喝酒、被觸摸來換取金錢，而這些收入全數被母親拿走。母親甚至試圖說服她從事性交易，讓她心理飽受折磨，導致焦慮症與重鬱症的發作。

高三時，母親罹患大腸癌，面臨龐大的醫療費用，陳女迫於無奈選擇從事性交易，用以支付母親的治療與生活開支。然而，當她向母親詢問是否了解這些錢的來源時，母親卻逃避喊「我不想知道！」讓陳女感到徹底絕望。

法官審理後認為，陳母不僅未盡母職，反而對女兒造成重大身心傷害，情節重大。法院指出，依《民法》相關規定，陳女申請免除扶養義務的理由充分，予以准許。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資
高息ETF股價狂掉「外資砍韭菜」　存股族吵翻
快訊／台中民宅火警2死　阿公、孫子雙亡
快訊／合歡山全白了！　下雪美景曝
北市網紅咖啡廳出包！　過來人曝內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中沙鹿民宅火警！救出5人送醫　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

無良母家暴還賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

當替代役無故亂跑！　18歲役男自行放假205小時

宜蘭男「躺路中」遭曳引車輾斃！他酒駕肇事落跑　警追國道逮人

北市知名百貨驚傳墜樓！　男子重傷死亡

死刑執行完畢後「要踩死囚的背」！退休法警曝原因

鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

#黃仁勳 發紅包給小朋友　被問金額笑回：不能講！

公視遭提砍23億預算！水果奶奶出面　趙自強籲「多溝通」：一定有誤會

#黃仁勳 尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

陸商場聖誕樹遭洗劫　民眾「爬樹」瘋搶空禮物盒

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

台中沙鹿民宅火警！救出5人送醫　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

無良母家暴還賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

當替代役無故亂跑！　18歲役男自行放假205小時

宜蘭男「躺路中」遭曳引車輾斃！他酒駕肇事落跑　警追國道逮人

北市知名百貨驚傳墜樓！　男子重傷死亡

死刑執行完畢後「要踩死囚的背」！退休法警曝原因

鄰居口角「持刀捅人」僅送社維法！家屬怒轟被吃案　林園警說明了

媽媽朋友是惡狼！21歲女「被紅酒騙回家」遭性侵　進門才知是陷阱

與友起口角！醉男亮西瓜刀嗆聲　警方當場壓制...最高開罰3萬

色男第1次邀少女出遊就性侵！吃早餐又摸大腿　她報警提告

「機票漲5成」擋不住國人瘋出國　赴日韓人次創史上新高

教士總管首談佐佐木朗希談判失利：我們要的是真心想來的球員

《柯南》安室透新聲優公開！竟是《灌籃高手》櫻木花道…現聲21秒

黃仁勳離台！來台55小時快閃　AI兆元產業嗨翻

槍手潛入伊朗最高法院！開槍打死2法官　司法部：正在審理間諜案

增值超過1倍！「想賣15年高雄透天」買新房　原因曝光全場勸退

佐佐木朗希成反派？前MLB投手力挺：大谷築起的成功豈能無視

台中沙鹿民宅火警！救出5人送醫　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

米克斯貓被指就炸毛　飼主笑曝「唯一雷點」：原來養到松鼠

嘉義百歲耆老書法家郝長興　揮毫春聯慶新年

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

北市知名百貨墜樓　男子重傷死亡

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

宜蘭男躺路中遭酒駕輾斃！警追國道逮人

21歲女「被媽媽朋友騙回家」性侵

當替代役無故亂跑！　18歲役男自行放假205小時

台中沙鹿民宅火警！　阿公、孫子嚴重燒傷搶救不治

對撞機車！救護車起火　28歲女騎士不治

邀約首次少女出遊就搞車震　色男下場曝

林園鄰居捅人遭批吃案！警方曝真相

無良母家暴還賣掉弟弟！高中女為她下海賣淫　法官判決出爐

做童工還賣淫救癌母！法官免她扶養義務

社區淪狗煉獄！80毛孩關地下室、頂樓

即／天母知名百貨驚傳男子墜落馬路　無呼吸心跳送醫搶命

更多熱門

相關新聞

毒友殺價500元遭一刀刺死　惡男下場曝

毒友殺價500元遭一刀刺死　惡男下場曝

鄭姓男子先前因案遭通緝，2024年4月間他指示徐姓同夥與吳姓毒友面交毒品，對方卻砍價500元，他接獲通知到場處理，竟在爭執過程中持小武士刀刺傷吳男，導致吳男傷重不治。新竹地院法官日前審理此案涉及販毒的部分，並依販賣第一級毒品未遂罪、持有第一級毒品純質淨重10公克以上罪，判處鄭男有期徒刑5年6個月。而鄭男涉及傷害致死罪的部分，則還在法院審理當中。

運鈔員缺錢　補鈔順便偷拿下場慘了

運鈔員缺錢　補鈔順便偷拿下場慘了

妻騙回娘家約會小王　夫見床照綠炸

妻騙回娘家約會小王　夫見床照綠炸

控妻外遇寫性愛日誌　夫怒告卻輸了

控妻外遇寫性愛日誌　夫怒告卻輸了

違停公車站被叭　駕駛怒抄鋁棒下場GG

違停公車站被叭　駕駛怒抄鋁棒下場GG

關鍵字：

新竹地院

讀者迴響

熱門新聞

死刑執行完畢要踩死囚的背　退休法警曝原因

上海驚傳一家三口墜樓死亡

今全台有雨！　恐「首波寒流」過年最冷時間曝

遭利菁洩漏兒子生父身份　謝金燕堅強發聲

快訊／Ryu、Yuma證實決定離婚！

北市知名百貨墜樓　男子重傷死亡

最新詐騙！　一票喊「有收到」

A-Lin「請3大天后」世紀合體　唱完糗了：真的不合

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

Tommy神隱兩個月「遭店家切割」

水氣北竄「明雨區擴5地」　小年夜又有強冷空氣急凍

台中4處科技執法滿月進帳百萬　這路口1407張最多

先生過世「媳婦一定要扶養公婆」？　律師解答了

工程師3餐吃1款便當　慘罹大腸癌3期

台中鹿峰夜市「爆倒閉」　攤商跑光光

更多

最夯影音

更多

【急速護娃！】托育中心遇地震　老師反應超快鞋都沒穿緊抱孩往外衝

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

王陽明結婚週年送近千萬豪車 蔡詩芸笑：又沒懷孕

政治人物拿死刑政治操作終將反噬　#黃國昌 ： #苗博雅 就是典型例子

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面