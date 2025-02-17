感念就醫時被照顧　大林慈濟身心科病友研發蔬食美味捐款回饋

▲嘉義大林慈濟醫院身心醫學科日間病房學員9年前組成「總舖師團隊」，研發蔬食料理，購將出售餐點的獎勵金捐給慈濟基金會。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院身心醫學科日間病房學員9年前組成「總舖師團隊」，每月用心研發健康美味創意蔬食料理，推廣素食文化，限量與院內同仁分享，獲得一致好評，甚至有同仁請團隊幫忙製作喜餅，學員們日前將部份出售餐點的獎勵金捐贈給慈濟基金會，回饋社會。

大林慈濟醫院身心科日間照護病房17位來自彰化、雲林、嘉義、高雄等地的學員所組成的「總舖師團隊」，成立至今已有9年，為響應護持證嚴法師「蔬食共善護大地」的精神，除了疫情期間暫停兩年外，每月都會研發創意蔬食料理，每月一次開放醫院院內同仁預訂午餐，限量50份。總舖師團隊將三千元獎勵金捐贈給慈濟基金會，由慈濟志工陳鶯鶯代表接受。

擔任總舖師團隊公關經理的「阿菊姊」代表學員表示，感恩證嚴上人創立慈濟基金會、建造了慈濟醫院。在我們生病復健的過程中，感受到有師兄姊的地方就有溫暖、有愛，所以我們決定將去年的工作獎勵金捐給慈濟基金會，效法師兄姊無私奉獻、力行好事的精神，將愛與善良的種子繼續傳承、耕耘下去。總舖師團隊研發經理「阿鴻師」則代表送上巧克力，祝福師兄、師姊們情人節快樂。

慈濟志工陳鶯鶯稱讚學員們不管何時都很努力、認真，而且「名聲透京城」，有時想要向團隊訂購都已訂不到。感恩學員們將這份愛捐出來送到全世界，「每一次慈濟做好事，都有你們一份」。看到學員們送的情人節巧克力，陳鶯鶯也鼓勵大家，巧妙克服壓力，她說，人一生都會有壓力，但就像種菜時種子要先壓一壓，有一點壓力，才會長得更好。

日間照護病房職能治療師林俊佑表示，身心科日間照護病房的學員，多半是病情穩定，而家屬又有能力可以照顧，因此只需於白天來到醫院，晚上可以各自回家。學員們白天在醫院期間，每天都有不同的活動，例如歌唱、運動、電影欣賞、手工藝等，讓他們能藉由參與活動增進人際關係，有助病情穩定，早日回歸社區。