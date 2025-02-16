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人民日報：福建兩岸示範區完成投資逾人民幣千億元

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

▲廈門「一國兩制」標語。（圖／CFP）

文／中央社

當前兩岸觀光小兩會尚未召開，交流仍未通暢。不過，中共官媒人民日報稱「兩岸融合發展之路必將越走越寬」，內容梳理福建「兩岸融合發展示範區」的成果，指首批項目已完成投資超過人民幣千億元。

人民日報今天在有關「港澳台僑」的第5版刊文「兩岸融合發展之路必將越走越寬」，細數福建「兩岸融合發展示範區」2024年的「政績」。

中共中央2023年9月提出支持福建建設「兩岸融合發展示範區」。福建日報及中國新聞網曾報導，截至2024年7月底，福建已產生首批閩台融合發展重點項目121個，總投資超過人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元）。今天人民日報的報導則指，這些項目完成投資超過人民幣千億元。

根據報導，福建在閩台融合上的做法，包括：新增直接採認台灣地區職業技能資格10項；新獲批8個國家級台灣農民創業園；建成「兩岸行業標準共通服務平台」和「福建省兩岸標準共通信息和服務平台」，兩岸標準共通進一步擴大等。

▼平潭石頭屋。（圖／CFP）

▲福建福州平潭。（圖／視覺中國）

報導說，泉州向金門通水6年多來，日均供水量約1.65萬噸，已占金門民生日常用水總量的8成以上；廈金通氣工程大嶝LNG氣源站已完成竣工驗收；「廈金大橋（廈門段）按計劃推進建設，福馬通橋項目大陸側前期項目已公開招標」。廈門、福州加快打造廈金、福馬「同城生活圈」。

在社會層面，報導指台灣建築師和文創團隊等參與鄉建鄉創，一批台灣民眾擔任社會組織負責人及仲裁員、調解員、陪審員等。

報導說，展望未來，兩岸融合發展的政策制度體系將更加完善，閩台人員往來將更加便捷，貿易投資將更加順暢，「兩岸融合發展之路必將越走越寬」。

2024年10月，中共總書記習近平間在福建考察時針對對台工作指示，強調「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」、「建設好兩岸融合發展示範區」。

同年12月，48個中央單位及福建省召開協調機制工作會議，強調要在福建打造兩岸融合「示範樣板」，落細落實福建「兩岸融合發展示範區」建設，進而推動兩岸融合發展，推進「祖國統一大業」。

▲廈門鼓浪嶼。（圖／CFP）

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