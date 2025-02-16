逛「冷門1燈會」大票超驚艷！　點頭推爆：根本仙境

▲超多人大推竹北光節。（圖／翻攝自FB／竹北市公所）

記者鄺郁庭／綜合報導

每年元宵節期間，全台多縣市都會辦燈會，今年相當有人氣的，莫過於有超巨「吉伊卡哇」的高雄燈會，還有在桃園的2025台灣燈會。值得注意的是，有大票網友猛推某地方的燈會，「在全台灣的燈節中，這裡的設計感絕對名列前茅」、「場地不大，但整體環境規劃得很舒適」，引發熱論。

最近有不少網友在Threads發文，大推「竹北光節」，就有人表示，元宵節雖然過了，但如果意猶未盡，想看有美學和設計感的燈節，很推薦竹北光節，「這裡的每個作品都是出自設計師之手，我覺得在全台灣的燈節中，這裡的設計感絕對名列前茅」，燈區之外，也有走起來非常舒適的市集。

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還有人大讚「根本仙境」，「整個公園美到翻」、「可以體驗一下阿凡達的世界樹」、「好意外的好喜歡，每個燈區都設計得很有創意，也很有質感！真的很美。」

網友們也紛紛肯定各種細節，「場地不大，但整體環境規劃得很舒適，攤販旁跟表演區旁邊都有休息區，而且垃圾桶很多」、「整體規劃市集攤位整齊，還設有民眾休息區，可以坐著享用小吃，還有清潔人員在垃圾回收區定時打掃」、「發現有規劃哺乳室，親餵媽媽看到真的好感動。」

竹北市公所月初曾發文，分享竹北光節是2月8日至2月23日，地點是水圳森林公園，一共有6大燈區，「主燈《洄洄》蚺蛇翻騰，搭配五大主題燈座，打造竹北最美夜景！」至於市集部分的營業時間，平日是14:00-22:00，假日是12:00-23:00。