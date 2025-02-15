新光三越施工未申請？專家曝業界陋習：明天施工今天還改圖

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越氣爆事故造成4人死亡、38人輕重傷，台中市政府經調查卻發現，百貨業者進行裝修施工沒有申請，引發各界兩派意見論戰。北市一名土木技師坦言，業界確實有許多陋習，例如「明天要施工，今天還在改圖」，最後來不及只好直接施工。

▲新光三越前的廣場，地面到處都是散落物。（圖／記者許權毅攝）

台中新光三越氣爆事故造成4人死亡、38人輕重傷，引發全台關注。然而，台中市政府經調查發現，百貨業者沒有申請11、12樓的裝修計畫；台中市消防局也查出，事故發生時，12樓的消防設備處於關閉狀態，這是錯誤行為，後續將依消防法對業者開罰30萬元。

根據《聯合新聞網》報導，北部一名不具名的土木技師感嘆，雖然大家知道要申請施工許可證，但業界有很多陋習，例如「明天要施工，今天還在改圖」，最後趕不上時程只好硬著頭皮開工，被抓到頂多就是罰錢。

▼▲新光三越外牆嚴重毀損。（圖／記者游瓊華翻攝）

關於這起氣爆事故，新光三越14日發出聲明強調絕不逃避，台中港店已暫時停止營業，後續將全力配合政府相關單位指示進行調查與辦理環境安檢工作，另外也會成立長期的專案應變小組，由專人作為窗口給予同仁、傷亡者家屬或廠商協助。

新光三越本部長曹美虹14日也出面說明處理進度，除了讓300多名員工帶薪休假之外，他們會盡力支援罹難者家屬安頓，對家屬的哀傷感同身受。