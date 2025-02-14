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流感疫情恐燒到3月！抗病毒用藥擴大延長至3／15

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感仍處於流行高峰，上周類流感就診達18.1萬人次，本流感季累積流感死亡人數達160人，都是10年同期新高紀錄。疾病管制署評估疫情還會持續一段時間，到3月中之前不會脫離流行，今（14）日宣布將公費流感抗病毒藥劑擴大用藥措施延至3月15日，再延長半個月，經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

今年流感疫情比往年嚴重，疾管署統計上周類流感門急診就診約18萬1千餘人次，為近十個流感季同期最高，上周也新增128例流感併發重症病例，另有28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。本流感季從去年10月1日以來，流感併發重症累計795例，死亡病例累計160例，約9成未接種本季流感疫苗，死亡個案數累積也是近十年最高。

▲▼公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

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▲公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，雖然近期觀察流感疫情應有下降趨勢，但是近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，預估流感疫情將延續至今年3月，至少到月中都不會脫離流行期。因此，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」的適用期限，從今年2月28日延長到3月15日止。

曾淑慧指出，疾管署儲備流感抗病毒用藥達人口的10到12%，相當於200萬人份，近期用量的確比較多，平均一周用掉3、4萬人份，但儲備量仍充足，有需要也會再採購。至於是否還會再延長擴大，還要視疫情狀況而定。

疾管署提醒，疾管署醫師如遇有就醫之類流感病人，請加強詢問病患相關疾病史(如重大傷病或慢性病等)，並依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機，維護民眾健康。

疾管署呼籲，近日溫差變化大，適逢流感影響期間，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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