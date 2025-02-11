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士院前庭長蔡明宏涉舔乳、性騷遭判刑　二審首開庭再喊冤

▲▼士林地院前庭長蔡明宏涉嫌性騷案，二審高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲士林地院前庭長蔡明宏涉嫌性騷案，高等法院開庭時他再度喊冤。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏爆出對女法官性騷擾、對女書記官舔乳案件，被提起公訴，一審認定有罪，將他判刑2年2月。案件上訴第二審，高等法院11日首度開庭審理，蔡明宏維持一貫說法，否認犯案，辯稱沒有任何猥褻行為，並批評一審法院忽視對他有利的證據而判刑，背離事實、顯失公平，會爭取清白到底。

本案源於2023年6月間，司法院內網「法官論壇」出現一篇署名「妳不孤單」的貼文，指稱2022年11月間，蔡明宏假藉關心工作，開車載著剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐。但下山時他卻刻意選擇不同路線，將車輛開進「中湖戰備道」旁的窄巷內停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。女法官最後請求士林地院、司法院重視本案，切勿輕輕放下。

貼文出現後引起各界重視，司法院啟動法官評鑑機制，蔡明宏遭移送監察院彈劾後，去年送懲戒法院職務法庭議處。另外檢方也分案調查，發現蔡明宏不僅於2022年涉嫌性騷女法官，他也在2007年間帶一名女書記官上陽明山，並環抱、頭部貼女方胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，但在蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。因此檢方對蔡男2007年、2022年兩次行為，提起公訴。

一審台北地方法院審理後，認定蔡明宏共犯下2罪，其中頭部貼女書記官胸部吸吮部分判處有期徒刑1年6月，性騷擾女法官部分則判刑1年，定應執行有期徒刑2年2月。案件上訴第二審。

高等法院二審11日首度開庭審理，蔡明宏開庭前受訪仍維持一貫態度，「嚴正聲明絕無對告訴人為任何猥褻行為」。他也認為，一審法院置之不理對他有利的證據，卻採信存在重大瑕疵的告訴人指訴，判決他有罪，他認為一審判決背離事實、顯失公平，所以深感不服，堅決提出上訴，力爭清白到底。

目前蔡明宏遭起訴並判決有罪的性騷案件共兩名被害人，但實際上司法院調查的過程中，發現2004年到2010年間，士林地院內還有3名女性工作人員出面指認遭到蔡明宏性騷擾，這部分已經移送監察院調查，另外檢方也分案進行偵辦中。

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