快訊／台中新光三越大爆炸多人死傷　全力搶救！管制範圍再擴大

▲台中新光三越發生氣爆，多人傷亡，救護車停滿惠來路。（圖／記者白珈陽攝）



記者許權毅、白珈陽、鄧木卿、游瓊華／台中報導

台中新光三越12樓今天中午發生氣爆，由於時值用餐時間，美食廣場滿是用餐人潮，目前已知釀成2死3命危7人受傷，但疑似還有人受困電梯，還在搶救中，館方一旁的惠來路也停滿救護車準備將傷者送醫。警方剛二度宣布擴大管制範圍。

管制情形更新範圍如下：

禁止及限制範圍如下：

1. 臺灣大道三段(西往東方向，惠來路二段至惠中路一段區間)。

2. 惠來路二段(南往北方向，市政北七路至臺灣大道三段區間) 。

3. 市政北七路(東往西方向，惠中路一段至惠來路二段區間) 。

4. 惠中路一段(北往南方向，臺灣大道三段至市政北七路區間) 。

管制範圍如下：

1. 臺灣大道三段(西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間)。

2. 市政北七路(西往東方向，河南路三段至惠來路二段區間) 。

3. 惠來路二段(南往北方向，市政北五路至市政北區路區間) 。

4. 弘孝路(北往南方向，智惠街至臺灣大道三段區間) 。

5. 臺灣大道三段(東往西方向，文心路三段至弘孝路區間) 。

6. 惠中路(北往南方向，智惠街至臺灣大道三段方向) 。

以上區域混合車道、慢車道及人行道均為禁制或管制路段，所有人車應避免行經該處或提前改道，並配合警方管制及疏導，如遇救護車、消防車及警車等救援車輛應盡速避讓，以利救援行動順利進行。

▲新光三越嚴重氣爆釀多人傷亡，警方擴大管制區域。（圖／警方提供）



▲台中新光三越氣爆警方擴大管制範圍。（圖／民眾提供）