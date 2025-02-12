外送員違規遭攔大暴走！撕罰單+砸印表機+毆警　3罪移送慘了

記者張君豪／台北報導

北市一名機車外送餐員因紅燈違規迴轉，遭到警員攔停開單，不服取締的他當場失控暴走！不僅搶走罰單撕毀，砸毀警員開單用的小型列表機，甚至動手打警察，被襲擊的大安警分局敦化南路派出所警員依法動用強制力將他上銬逮捕。警方表示，江男襲警砸毀公務裝備，涉嫌傷害、妨害公務、毀損等罪，將依法偵處。

▲送餐員江男因不服警方取締撕毀罰單打傷警察遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



大安警方表示：2月6日19時許，轄區敦南所警員在忠孝東路4段看到江男（40歲）騎乘普重機違規紅燈迴轉，警方依規定攔停，並告知騎士違規事實製單舉發，但過程中江男無法控制情緒，警員舉發尚未完成，江姓騎士便搶走罰單撕毀，並出手揮打攻擊警方，兩名員警防衛過程手部擦挫傷、開單用的藍牙印表機毀損，警員認定江男涉及妨害公務、傷害現行犯將他當場逮捕，全案詢後依妨害公務、傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。







大安警方呼籲，警方依法執行公務，呼籲民眾配合，若民眾以任何方式妨害警方執法，可能觸犯妨害公務等罪，警方必依法究責。

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