打工探聽進貨時間！他揪2人潛5工地偷70萬電纜　妻+女友上網賣錢

▲北市刑大肅竊組查獲3人偷工地電纜，再由妻子、女友協助變賣。（示意圖／記者邱中岳翻攝）非本案查扣證物

記者邱中岳／台北報導

北市在2024年陸續發生新建工地電纜線遭竊，警方事後發現主嫌夥同2名嫌犯，打探工地進貨時間，陸續在5處工地，偷走價值70萬的電纜線，得手後再由其中2嫌的女朋友以及妻子在網路上變賣。

警方調查，31歲的張姓主嫌找來2名黃姓男子，利用在工地打零工機會，認識工地電纜線承包商，進而打探進貨時間，再利用深夜潛入工地偷走電纜線，再交由2名黃嫌的妻子、女友上網變賣。

警方指出，張姓主嫌在北市萬華區西園路一段、中正區杭州南路、信義區松德路、北投區民權街以及大安區市民大道3段等5塊工地進行行竊，警方獲報後立刻展開追查。

警方事後發現，張姓主嫌因其他案件已經入獄服刑，在6日逮捕2名黃姓男子以及2人的妻子以及女友， 訊後依照竊盜罪嫌將4人移送法辦。

警方發現，張嫌等人除了將偷得的電纜變賣到資源回收廠換取現金，甚至還由2名女嫌犯上網負責兜售，警方也將持續追查髒物下落。

北市刑大肅竊組表示，檢肅竊盜案件及維護治安決心不容挑戰，對於竊盜案件不論財損多寡，皆積極偵辦。

警方在此呼籲，民眾除謹慎保管自身財物外，遇有遭竊情事應立即報案，以利儘速偵破，保障市民財產安全。