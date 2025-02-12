　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

辦公室裡不戴口罩　對話15分鐘醫曝「流感傳染風險高4.7倍」

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在是流感流行季節，這時候去上班，最怕辦公室裡互傳流感，可是冬天太冷又不想開窗。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒整理10點小提醒，讓大家在流感高峰期，可以安心上班。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，以「減少辦公室內流感傳播」為題，說他被問到「流感流行季節，如何減少辦公室內流感傳播？」「冬天太冷了，如何開窗通風，減少病毒濃度？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，流感高峰期，辦公室內的病毒傳播風險確實大幅上升，在未戴口罩的情況下，雙方對話15分鐘，傳染風險比戴口罩時高出4.7倍，但透過系統性防護策略，可將辦公室流感傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率。

黃軒整理出10點注意事項，分成五個部分宣導：

一、加強環境清潔與消毒

1. 每日清潔消毒

黃軒表示，公司可以請清潔人員在未上班前的時段，針對「多人接觸熱點」（如門把、電梯按鈕、影印機、茶水間設備等）消毒，每2小時用含75%酒精或稀釋漂白水擦拭。

再來是個人設備，像是鍵盤、滑鼠等等，建議自己在用之前，使用消毒濕紙巾清潔

2. 空氣流通管理

黃軒建議，不想一直開著窗的話，至少每小時開窗通風10-15分鐘，降低病毒懸浮濃度。（最適用於20人以下的中小型辦公室，每區通風15分鐘交替進行。）

覺得很冷的話，可以透過分階段調整通風（窗戶）與設備輔助（電暖器），實現通風效率達標率90%，同時員工的冷風投訴率下降65%。

也要注意，中央空調要加裝HEPA濾網，並每月清潔更換。

二、個人防護行為規範

3. 口罩配戴

黃軒提到，在茶水間、會議室等密集區域配戴外科口罩。如果員工有咳嗽，建議改用N95口罩。另外，避免觸摸口罩外層，脫下後要立即洗手。

4. 手部衛生

黃軒說，接觸公共物品後、進食前必須用「七步洗手法」清潔20秒。也可以隨身攜帶含酒精的乾洗手液，特別在無法用水洗手時使用

三、調整辦公模式

5. 分流上班制度

黃軒建議，公司可實施「AB班輪流到崗」或「彈性工時」，減少辦公室人數密度。

重要會議改為視訊進行，「實體會議控制在30分鐘內」。而且要戴口罩一起開會，避免口沫橫飛。

6. 桌面防疫屏障

黃軒宣導，相鄰座位加裝透明隔板，可阻擋飛沫直接傳播。在流感流行期間，最好使用個人文具，避免借用他人原子筆、訂書機等物品

四、員工健康管理

7. 症狀監測機制

黃軒表示，每日進辦公室前最好量測體溫，若出現發燒（≥37.5°C）或咳嗽，立即返家。此外，公司可提供免費流感快篩試劑，鼓勵有疑似症狀者檢測。

8. 疫苗接種

黃軒認為，每年秋季，補助員工接種流感疫苗，讓公司內部的群體免疫力需達70%以上才有效。

五、危機應變方案

9. 群聚感染處理

黃軒提醒，若單日內在同一辦公室內有超過3人確診，最好立即啟動「消毒程序」，並實施全員遠距辦公3天。也要追蹤確診者「發病前48小時」的接觸史，通知相關人員自主健康管理。

10. 防疫物資儲備

最後，黃軒建議公司應常備「緊急防疫箱」，內含備用口罩、血氧機、退熱貼，並定期檢查效期。

黃軒說，系統性防護策略可將傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率。認為企業應將防疫視為長期職場健康管理的一部分，確保每位員工在健康、安全的環境中高效工作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
醫染諾羅「1天狂拉10次」！　腸胃炎吃什麼：別再吐司稀飯了
毛弟新歡「超正長相」曝光！　IG被揪7線索
全民普發1萬！　國民黨拋「還錢於民2.0」
護理師爆離職潮！2月逾700人出走　急診爆滿「病患躺地插管」
快訊／15車連環撞！慘況曝　後方塞成停車場
鋒面今夜掃台灣上空　3地雨最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金門鬧區又停電！民眾摸黑吃早餐　138戶受影響台電急搶修

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬

「神鬼女教授」應聘台大被刷掉　校方：造假行為有違學術倫理

辦公室裡不戴口罩　對話15分鐘醫曝「流感傳染風險高4.7倍」

資工系教授外遇美魔女　台大：屬私領域範疇不評論

大洋洲4個熱帶擾動「一字排開」　專家：前往澳洲旅遊留意

護理師爆離職潮！2月逾700人出走　急診爆滿「病患躺地插管」

鋒面今深夜掃過台灣上空　3地雨最多

疑地震影響！南橫台東栗園段坍方「雙向阻斷」　公路局緊急搶通

淨耀大和尚圓寂荼毗大典！上千僧俗送行　9大高僧覆蓋教旗

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

今晚變天「元宵節雨最大」　周末又有鋒面

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

金門鬧區又停電！民眾摸黑吃早餐　138戶受影響台電急搶修

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬

「神鬼女教授」應聘台大被刷掉　校方：造假行為有違學術倫理

辦公室裡不戴口罩　對話15分鐘醫曝「流感傳染風險高4.7倍」

資工系教授外遇美魔女　台大：屬私領域範疇不評論

大洋洲4個熱帶擾動「一字排開」　專家：前往澳洲旅遊留意

護理師爆離職潮！2月逾700人出走　急診爆滿「病患躺地插管」

鋒面今深夜掃過台灣上空　3地雨最多

疑地震影響！南橫台東栗園段坍方「雙向阻斷」　公路局緊急搶通

淨耀大和尚圓寂荼毗大典！上千僧俗送行　9大高僧覆蓋教旗

上海官員申請來台又被「封殺」　國台辦：民進黨政治操弄毫無底線

所長勾結洩密「台版柬埔寨」詐團首腦　監院糾正北市府警局、警政署

金門鬧區又停電！民眾摸黑吃早餐　138戶受影響台電急搶修

比心靈課程還狂！律師「見神秘力量」嚇壞　全場喊：大富翁捐100萬

南非客騎機車遊大雪山...沒油刁車卡路中　和平暖警伸援手

台中市68處科技執法成效曝　這路口1年讓國庫進帳485萬

「神鬼女教授」應聘台大被刷掉　校方：造假行為有違學術倫理

澤倫斯基鬆口！　計畫提出與俄羅斯「用領土換領土」

無照開BMW上路！新北19歲男稱「貧血暈眩」猛撞　2汽車、6機車遭殃

亂砍嘉明湖森林當營地　知名登山社股東、員工6人判刑

【奶奶94任性】9歲貴賓搶2月大外甥奶嘴 零食誘惑也不放！

生活熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

全台下3天！　雨最大時間曝

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

嘉義「8旬藥師擁3情婦」　對話超鹹濕

男童染流感一周亡！併發「急性壞死性腦病變」速惡化

美魔女劈腿2教授！　他曾被黃仁勳欽點

更多熱門

相關新聞

美國流感大爆發　死亡數「超過新冠肺炎」

美國流感大爆發　死亡數「超過新冠肺炎」

美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的每週數據顯示，截至1月25日當週，自疫情爆發以來，美國因流感死亡的人數首次超過新冠肺炎（COVID-19）。

諾羅、流感肆虐　醫揭第一線觀察

諾羅、流感肆虐　醫揭第一線觀察

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

台中男流感頭痛胸悶掛急診　撐不到1周春節不治

全美流感大流行　2000萬人確診1.3萬死

全美流感大流行　2000萬人確診1.3萬死

桃園迎國中小開學　加強校園環境清消和防疫

桃園迎國中小開學　加強校園環境清消和防疫

關鍵字：

流感防疫辦公室黃軒

讀者迴響

熱門新聞

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

空姐騎UBike慘遭聯結車輾過　送醫搶救不治

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

排便都正常！她「冒2症狀」確診大腸癌

元宵節雨襲全台　明深夜到周四清晨最劇烈

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

全台下3天！　雨最大時間曝

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

50嵐「1飲品」巨好喝　一票人點頭：加珍珠會升天

被富豪包養「2個月300萬」　正妹客戶吐實況...律師驚呆

應徵台大被抓包！　「神鬼女教授」真實面貌曝

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面