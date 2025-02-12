辦公室裡不戴口罩　對話15分鐘醫曝「流感傳染風險高4.7倍」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在是流感流行季節，這時候去上班，最怕辦公室裡互傳流感，可是冬天太冷又不想開窗。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒整理10點小提醒，讓大家在流感高峰期，可以安心上班。

黃軒在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，以「減少辦公室內流感傳播」為題，說他被問到「流感流行季節，如何減少辦公室內流感傳播？」「冬天太冷了，如何開窗通風，減少病毒濃度？」

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他指出，流感高峰期，辦公室內的病毒傳播風險確實大幅上升，在未戴口罩的情況下，雙方對話15分鐘，傳染風險比戴口罩時高出4.7倍，但透過系統性防護策略，可將辦公室流感傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率。

黃軒整理出10點注意事項，分成五個部分宣導：

一、加強環境清潔與消毒

1. 每日清潔消毒

黃軒表示，公司可以請清潔人員在未上班前的時段，針對「多人接觸熱點」（如門把、電梯按鈕、影印機、茶水間設備等）消毒，每2小時用含75%酒精或稀釋漂白水擦拭。

再來是個人設備，像是鍵盤、滑鼠等等，建議自己在用之前，使用消毒濕紙巾清潔。

2. 空氣流通管理

黃軒建議，不想一直開著窗的話，至少每小時開窗通風10-15分鐘，降低病毒懸浮濃度。（最適用於20人以下的中小型辦公室，每區通風15分鐘交替進行。）

覺得很冷的話，可以透過分階段調整通風（窗戶）與設備輔助（電暖器），實現通風效率達標率90%，同時員工的冷風投訴率下降65%。

也要注意，中央空調要加裝HEPA濾網，並每月清潔更換。

二、個人防護行為規範

3. 口罩配戴

黃軒提到，在茶水間、會議室等密集區域配戴外科口罩。如果員工有咳嗽，建議改用N95口罩。另外，避免觸摸口罩外層，脫下後要立即洗手。

4. 手部衛生

黃軒說，接觸公共物品後、進食前必須用「七步洗手法」清潔20秒。也可以隨身攜帶含酒精的乾洗手液，特別在無法用水洗手時使用。

三、調整辦公模式

5. 分流上班制度

黃軒建議，公司可實施「AB班輪流到崗」或「彈性工時」，減少辦公室人數密度。

重要會議改為視訊進行，「實體會議控制在30分鐘內」。而且要戴口罩一起開會，避免口沫橫飛。

6. 桌面防疫屏障

黃軒宣導，相鄰座位加裝透明隔板，可阻擋飛沫直接傳播。在流感流行期間，最好使用個人文具，避免借用他人原子筆、訂書機等物品。

四、員工健康管理

7. 症狀監測機制

黃軒表示，每日進辦公室前最好量測體溫，若出現發燒（≥37.5°C）或咳嗽，立即返家。此外，公司可提供免費流感快篩試劑，鼓勵有疑似症狀者檢測。

8. 疫苗接種

黃軒認為，每年秋季，補助員工接種流感疫苗，讓公司內部的群體免疫力需達70%以上才有效。

五、危機應變方案

9. 群聚感染處理

黃軒提醒，若單日內在同一辦公室內有超過3人確診，最好立即啟動「消毒程序」，並實施全員遠距辦公3天。也要追蹤確診者「發病前48小時」的接觸史，通知相關人員自主健康管理。

10. 防疫物資儲備

最後，黃軒建議公司應常備「緊急防疫箱」，內含備用口罩、血氧機、退熱貼，並定期檢查效期。

黃軒說，系統性防護策略可將傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率。認為企業應將防疫視為長期職場健康管理的一部分，確保每位員工在健康、安全的環境中高效工作。