美艦穿行台海　解放軍東部戰區：傳遞錯誤信號，增加安全風險

▲大陸國防部曾指控美軍艦強生號挑釁。（圖／翻攝自大陸國防部）

記者魏有德／綜合報導

美軍兩艘軍艦於2月10日至12日穿行通過台灣海峽，也是美國總統川普二次就任後的首次。對此，解放軍東部戰區於今（12）日凌晨做出回應稱，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦船過航行動全程跟監警戒，有效應對處置，「美方行徑傳遞錯誤信號、增加安全風險。」

▲美海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch，T-AGS 62）。（圖／翻攝微博）

根據解放軍東部戰區釋出的消息指，美軍穿行台海的軍艦分別為伯克級驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson），舷號為DDG 114和海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch），舷號為T-AGS 62。

解放軍東部戰區發言人李熹強調，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

據了解，鮑迪奇號海洋測量船是該型船艦的第三艘，被視為專門進行特種任務的「間諜船」，這是以美國知名數學家、勘測學家鮑迪奇（Nathaniel Bowditch）命名，隸屬於美軍海運司令部（Military Sealift Command），為美海軍現役6艘「探路者級」（Pathfinder-class）水文地理測量船之一。