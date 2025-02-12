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年後復工體重大飆升？專家破解減重關鍵快筆記！

▲年後量體重。（圖／123RF）

▲今年過年過得太滋潤，長達9天的農曆年假結束後，瘦身成為許多人關注的議題。（圖／123RF）

記者林璟倩／綜合報導

長達9天的農曆年假結束，回到工作崗位不只「年假後遺症」嚴重，站上體重計的焦慮感更重？回想過年期間，餐餐大魚大肉實在過得太滋潤，好不容易養成的運動習慣也幾乎停擺，許多人在假期後驚覺自己的腰圍悄悄增加，經常選擇激烈的節食手段恢復體重。

曾有女星因戲劇拍攝需求，一年內快速減重50公斤引發討論，但體重僅維持半年，即傳出復胖消息。嘉義長庚醫院胃腸肝膽科醫師陳慰明指出，太極端的方式反而影響健康，若反覆復胖、想要在年後瘦身更有效率，可透過創新的「無痕胃拉提」微手術，讓減重成效超有感。

年後瘦身急不得！短期激烈節食風險高

為了快速瘦身而採取極端的節食方式，反而會造成健康風險。陳慰明醫師表示，短期過度節食會先消耗肌肉而非脂肪，因為缺乏蛋白質攝取，肌肉會先流失而使基礎代謝率下降。此外，過度節食不只血糖低容易昏倒，還可能造成電解質不平衡，引發心律不整、暈眩，甚至休克。

陳慰明醫師指出，透過節食的減重效果往往是暫時性的，所消耗的主要是水分而非脂肪，一旦恢復正常飲食，水分與脂肪很快就會恢復原狀，導致反覆復胖。

▲▼。（圖／陳慰明醫師提供）

▲嘉義長庚醫院胃腸肝膽科醫師陳慰明。（圖／陳慰明醫師提供）

健康減重須制訂合理目標　展開長期作戰

陳慰明醫師提醒，較健康且合理的減重會需要經歷長期的過程，建議民眾把握以下準則：

1.設定合理目標：每週減重0.5~1公斤為宜，過於激進的目標反而可能適得其反。
2.均衡飲食：避免極端節食，選擇低升糖指數（低GI）的食物，例如全穀類、蔬菜及優質蛋白質（如蛋、奶、豆類），才能穩定血糖並提供飽足感。
3.規律運動：每週至少進行150分鐘的中強度運動，如快走、游泳或重量訓練，這不僅能促進脂肪燃燒，還能提升基礎代謝率。
4.養成健康作息：規律的睡眠與生活習慣，有助於身體荷爾蒙自然分泌而避免脂肪堆積。
5.多喝水：攝取充足水分有助於新陳代謝，帶動體重下降。

長期努力沒成果？試試內視鏡減重手術－無痕胃拉提！

對於已經長期飲食控制與運動卻仍然無法達到理想體重的人，醫師建議可至大醫院設置的減重中心，尋求專業醫師協助評估。一般先排除反覆復胖的潛在原因（如多囊卵巢、胰島素阻抗性、甲狀腺問題）後，可進一步評估透過藥物治療或減重手術改善。

根據中華民國肥胖協會定義：BMI>24為過重、BMI為27~30輕度肥胖、BMI>30~35中度肥胖、若大於35以上則是重度肥胖了。

陳慰明醫師指出，治療方式是以BMI指數評估，目前BMI>27以上可用藥物治療，若有其他併發症，如：糖尿病、三高或睡眠呼吸中止症者，即可選擇內視鏡減重手術；而BMI>30以上藥物治療效果較差則適合進行內視鏡減重手術，但若BMI超過35，則要尋求外科進行胃繞道等減重手術。

▲▼無痕胃拉提。（圖／醫師提供）

▲無痕胃拉提原理示意。

近年來，「無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃成形術，ESG）」，因其低侵入性與快速恢復的特點，逐漸受到關注。陳慰明醫師解釋，無痕胃拉提是一種透過內視鏡縫合技術的創新減重方式，通過縮小胃部容積來減少食物攝取量。「這種手術的修復期短，早上手術，下午就能出院，副作用率低且為暫時性，因此接受度很高。」陳慰明醫師也提醒，有潰瘍、暴食症或長期服用抗凝血劑的患者，則需先經過專業醫療評估再做決定。

▲▼。（圖／陳慰明醫師提供）

▲無痕胃拉提（內視鏡袖狀胃成形術，ESG）因其低侵入性與快速恢復的特點，逐漸受到關注。

術後2個月即瘦26公斤　女子一圓馬拉松夢想

陳慰明醫師分享一名女性患者，身高160公分、體重80公斤，原本BMI 超過34，雖然她曾努力進行飲食控制與藥物治療，但成效不彰，甚至因熱愛慢跑而導致膝蓋受傷，最終在醫師建議下選擇無痕胃拉提手術，手術前檢查還意外發現她有輕微糖尿病及高血脂問題。

術後2個月回診時，她的體重順利減輕了26公斤，連帶血糖與血脂數值也恢復正常。不僅如此，她還圓夢參加了名古屋女子馬拉松賽，體驗到健康體重帶來的嶄新生活。

年後減重挑戰之路漫漫，對於努力嘗試卻仍然面對復胖困擾的人，陳慰明醫師建議，努力嘗試減重卻仍經常復胖困擾的人，可尋求胃腸肝膽科或醫院減重中心諮詢，透過全面性的個人化的評估與規劃，幫助找出復胖的潛在原因。他強調，民眾的健康是醫師的志業，希望能幫每位患者找到最適合的解決方案，達成長期健康管理的目標。

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