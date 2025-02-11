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未管理礦業用地砂石場釀亂象　監委要經濟部督促地方改善

▲▼礦場,採礦,礦業,石灰岩,水泥,台灣水泥,花蓮和平,台泥金昌礦場。（圖／ETtoday資料照）

▲監委認地方政府未依規檢查礦業用地，要經濟部督促檢討改善。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

監委今（11日）說，部分地方政府未依規定檢查礦業用地砂石場，或就算有檢查也沒廢止已核准興辦的案件，自棄管理責任，造成砂石場違規擴大使用地問題層出不窮，因此要求經濟部督促所屬及地方政府檢討改善。

監察院今天發布新聞稿表示，針對審計部查核報告指經濟部地質調查及礦業管理中心（原經濟部礦務局）對礦業用地砂石碎解洗選場監督管理未臻周延等，監察院5日財政及經濟委員會通過監委林郁容、范巽綠的調查報告，要求經濟部督促所屬及地方政府檢討改善。

監委指出，截至民國112年，各地方政府核准使用地變更編定為礦業用地的砂石場共223家，但部分地方政府未落實內政部「105年度非都市土地違規使用查處作業相關事宜檢討會」決議，對礦業用地砂石場每3年至少辦1次興辦事業計畫使用情形檢查，導致有砂石場超過8年未辦檢查，經濟部地礦中心顯然未善盡中央主管機關監督職責，確實有怠失。

監委說，部分地方政府雖有定期檢查，但對涉及興辦事業計畫內容變更卻未依規定提報計畫送審，始終沒有廢止已核准興辦事業計畫案件，顯然自棄管理責任，造成砂石場違規擴大用地問題層出不窮，經濟部地礦中心也未督促地方政府依規定辦理，均有不當。

監委說，目前部分礦業用地砂石場仍未依規定取得工廠登記，經濟部產業發展署應督促地方政府儘速輔導業者，使營運合法化；此外，現行礦業用地興辦事業計畫檢查欠缺明確規範，經濟部除應加速完成土石管理法立法，也應通盤檢討並研訂檢查機制。

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