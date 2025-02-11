新竹學生開學日等嘸公車！竟是司機沒來上班　縣府怒取消路權

▲新竹縣「快捷9號」公車未如期發車，令縣長楊文科動怒，要求交旅處從嚴處分。（圖／翻攝楊文科臉書）



記者吳佩蓁／新竹報導

新竹縣政府為了讓學生通勤更便利，新闢快捷9號及8號支線公車，不料今（11日）開學第一天，快捷9號卻因業者「亦捷客運」司機調度出問題，竟然沒有發車，導致許多學生遲遲等不車。對此，新竹縣長楊文科罕見動怒，要求交旅處檢討，並對業者誠信問題從嚴處分，經縣府研議後，決定即日起廢止亦捷客運籌備經營路權。

新竹縣長楊文科在臉書表示，業者昨晚還向縣府保證營運無虞，不料業者今日卻臨時回報「司機未到班」，無法如期發車，導致學生站在寒風中苦等，無車可搭，令楊科文罕見動怒，痛批業者「這種失信行為，嚴重影響學生權益，我們決不輕縱！」

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楊文科表示，縣府第一時間與該業者終止合作，緊急協調捷乘客運有限公司代駛，並立即調整時刻，上午上學時段勝利八街發車為6:00、6:30，下午放學時段新竹高商發車為16:30、17:00，後續將視行駛狀況滾動調整，務必確保每位學生都能準時到校、平安回家。

此外，楊文科也要求交旅處全面檢視公車營運管理機制，確保公車站牌設置、停靠區標線劃設完善，強化與各鄉鎮市公所的溝通，不容任何細節影響學生的通學權益，未來縣府將更嚴格督導業者，確保公共運輸的穩定與可靠。

竹縣府表示，為維護學生搭乘權益，研議後採最嚴厲處分，即日起廢止亦捷籌備經營路權，今天下午以後班次將由捷乘客運公司配合緊急代駛。