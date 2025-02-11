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快訊／流感單周就醫破18萬人「增128重症、28死」疫情再攀高

▲▼疾管署疫情週報，副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續攀高！疾病管制署今（11）日公布上周類流感門急診達18.1萬人次，為近10個流感季同期最高；且上周新增128例重症病例，28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。疾管署提醒，近期因元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等因素，疫情傳播風險持續，提醒民眾須留意重症發生風險。

疾病管制署今（11）日表示，今年第6周（2日至8日）類流感門急診就診約18萬1千餘人次，為近10個流感季同期最高。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，與本季接種流感疫苗株相符。

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疾管署說明，國內處於流感流行期，且近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，上周（4日至10日）新增128例重症病例，28例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

本流感季自去年10月1日起截至昨天累計795例（742例H1N1、33例H3N2、10例A未分型、10例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占57%），另死亡病例累計160例（155例A型H1N1、3例A型H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例分別有88%及92%未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，截至今年2月10日止，公費流感疫苗共計接種657.3萬劑（疫苗使用率99.8%），尚餘公費疫苗1.3萬劑。考量目前仍為流感疫情高峰期，為提升較高風險族群接種率，疾管署已依行政院指示增購10萬劑流感疫苗，最快2月20日起提供11類原計畫第一階段實施對象接種。

對象包含：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自113年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。

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