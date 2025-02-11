投書採用DeepSeek、ChatGPT瞎掰訊息　德《明鏡》沒查證引爭議

▲生成式AIDeepSeek和ChatGPT提供的資料不一定正確。（圖／路透）

文／中央社

德國重要媒體「明鏡週刊」近日刊登一封不實讀者投書，指總理候選人梅爾茨在瑞士大學任教時，因授課品質不佳遭解聘。梅爾茨否認後，投書人坦承消息來自DeepSeek和ChatGPT，明鏡週刊疏於事實查核遭批。

明鏡週刊（Der Spiegel）2月初刊載一封退休工程師克里贊（Peter Krizan）的讀者投書。投書聲稱，德國最大在野黨基民盟（CDU）主席、總理候選人梅爾茨（Friedrich Merz）20年前曾在瑞士聖加倫大學（University of St. Gallen）擔任經濟學名譽教授，但因為講課品質太差、引發學生抗議，最終被學校解聘。

報導發布後，基民盟發言人隨即在X上澄清此消息是「無稽之談」。南德日報（SZ）進一步向提供消息的克里贊求證，他坦言，這封投書的內容非來自直接證據，而是由生成式AI的DeepSeek和ChatGPT提供資料。

克里贊說，日前他回憶起20年前在聖加倫大學唸書的兒子曾提到，學校有個講課非常糟糕的教授叫梅爾茨。由於無法聯絡上兒子，所以他決定向AI聊天機器人求證。

克里贊首先問DeepSeek：「梅爾茨2004/2005年是否在聖加倫大學與學生發生過問題？」DeepSeek給出肯定答覆。

接著他把同一個問題丟到ChatGPT，ChatGPT不僅回答了相似說法，還「補充」細節，說明當時梅爾茨在該校發表了一場混亂的演說，引起校方不快，導致梅爾茨主動辭去教職。

克里贊告訴南德日報，當時他以為「兩個AI都說了相同的內容，那應該就是事實。」才提筆撰寫這篇投書，寄給明鏡週刊編輯部。

消息刊出後受媒體與輿論關注，法蘭克福匯報（FAZ）測試指出，ChatGPT並未生成任何關於梅爾茨在聖加倫大學任教的虛假訊息，DeepSeek則確實自由編造了這種說法。

外界批評明鏡週刊未對讀者投書事實查核，導致來自生成式AI的虛假訊息被進一步傳播。

明鏡週刊10日向梅爾茨與讀者發表道歉聲明，說明經後續調查，克里贊投書的內容確實無事實根據，不僅瑞士與德國新聞檔案中均無相關報導，聖加倫大學也證實，梅爾茨從未擔任該校教職。此外，克里贊的兒子表示沒有上過梅爾茨的課，關於他的消息也是從他處聽來的。

目前相關內容已從新聞網站撤下，明鏡週刊進一步承諾，將全面檢討內部編輯流程，強化對讀者投書的審查機制，確保未來對涉及具體指控的內容進行更嚴格的事實查核，以避免類似錯誤再次發生。