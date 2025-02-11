「19年前經典節目」回來了！網見熟悉側臉超驚喜：沈玉琳製作才看

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《分手擂台》要回來了！網見熟悉側臉超驚喜：沈玉琳製作才看

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Netflix） 

▲《分手擂台》回來了！（圖／翻攝自Facebook／Netflix）

記者曾筠淇／綜合報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》紅極一時，節目會邀請感情破裂的人上節目，吸引許多人觀看。該節目停播後，一直讓粉絲感到可惜，想不到近日就有網友發現，《分手擂台》要回來了，稍早Netflix也發出預告影片！

《分手擂台》自2006年開播，但後來卻停播。沈玉琳先前接受《ETtoday星光雲》訪問時透露，節目都是真人真事，「假的很難做耶，那些人又不是職業演員，如果不是真實故事，他們實在很難支撐！」

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事實上，《分手擂台》一直到停播當日，都還是收視冠軍，但是為何會停播呢？沈玉琳那時則坦言，因為當時電視台遭太多人檢舉，加上當時娛樂風氣保守，所以才會喊停。沈玉琳還透露，節目一集的製作費就要45萬元，因為找來賓也要一筆開銷，「你要人家家醜外揚，就需要付出高於藝人一倍的價碼」。

近日則有網友發現，臉書上出現「分手擂台2025」的粉專，且照片還是陽帆的側臉。該粉專最新一則貼文寫道，「『燈不點不亮，話不說不明。』原汁原味、原班人馬回來了！」

貼文底下，就有不少網友直呼，「唯一指定威廉沈當製作人」、「不是沈玉琳製作的我們不看喔」、「笑死，荒謬對決，經典再現」、「必須是沈玉琳製作才看」、「活久見」、「又可以背熟悉的那一段了」、「我要發瘋」。

稍早，Netflix也在粉專上發布預告影片，而畫面中出現的人正是沈玉琳和陽帆。影片中也提到，「荒謬大師回來了！撕裂婚姻，場面更火爆，衝突再升級，分手擂台，誰都跑不了！」至於其他詳細資訊，粉專只說「2/13關注NetflixTW 官方社群」。

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