威力彩上看10.8億！4生肖今財運最好　有機會一夜致富

▲今晚威力彩上看10.8億，大樂透上看3.2億元。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台彩表示威力彩頭獎連續槓龜，邁入第29槓，威力彩第 114000012 期將在今日2月10日開獎，頭獎上看10.8億元，為第五屆以來最高頭獎獎金。大樂透頭獎連7摃，今日大樂透第114000024期頭獎預估上看3.2億元。合計14億元頭獎獎金，預計又掀起一波買氣，人人都希望能夠得到財神爺的眷顧，當中大獎的幸運兒，名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提供五大旺財中獎方法。

楊登嵙表示，2月10日這天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，這幾個生肖可千萬不要錯失當14億富翁的機會！

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5大旺財法：

一、2月10日這天財運最好的生肖是虎、兔、馬、狗，這幾個生肖可千萬不要錯失當14億富翁的機會。而中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，2月10日「財神方」在北方或東北方，例如：2/10住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方或東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：2/10住在家裡，就以家裡為中心點，往北方或東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

二、彩劵行坐向向北及東北，今日財運較旺，容易開出大獎。

三、2月10日幸運色是金、土色系，金:金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、白色，土:黃色、米黃色、咖啡色等，穿著或配戴金、土色系，財運更旺。

四、旺財時間2月10日，11至13點、15至17點、19至20點。

五、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把14億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

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