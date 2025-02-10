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陸AI主播春節播報零失誤　網友熱議能否「取代」真主播？

▲▼ AI主播零失誤 。（圖／翻攝 杭州新聞聯播）

▲大陸《杭州新聞聯播》常態化使用AI主播進行春節報導。（圖／翻攝 杭州新聞聯播）

記者任以芳／綜合報導

春節期間除夕到初七，大陸《杭州新聞聯播》節目常態化使用AI數字人進行新聞播報，完全零失誤率。不少大陸網友十分驚訝AI主播口條幾乎跟真人一樣，假設未來AI主持人普遍應用，是否會搶奪真人新聞主播的飯碗，電視廣播主持專業的學生是否也將面臨新挑戰。

從2023年開始大陸杭州電視台首個創新項目「智語數字人應用創作平台」，該平台通過專業級真人拍攝採集，利用全新AI算法實現人物形象及聲音復刻重演，打造廣播電視級超寫真數字人。同步實現從文稿到短影音成片的智能快速生成，製作播出大陸首檔全流程人工智能電視節目《冠軍AI亞運》

《杭州新聞聯播》成為全大陸首檔全數字人主持播報的聯播類新聞節目，從去年開始「小雨、小宇」AI雙主播上線服務。今年除夕到初七新增一組AI雙主播「小媛、陶安」，一共兩組人播報春節新聞，口條反應完全「零失誤」，長相也與真人毫無差別。

▲▼ AI主播零失誤 。（圖／翻攝 杭州新聞聯播）

▲不只大陸《杭州新聞聯播》，央視也。（圖／翻攝 杭州新聞聯播）

去年3月大陸全國兩會期間，央視財經新媒體也打造出以總台央視主持人孟湛東、郭若天為原型進行復刻的AI主播「小東、小天」。兩會採訪報導期間，這兩名AI主播就已實現全天實時為用戶解答各類問題。

2024年6月，日照廣播電視台也以女主持人王智夏為原型，復刻推出數字主持人「智夏」參與新聞報道。2024年7月，央視綜合頻道播出的國家級盛典《2024中國·Al盛典》節目上，以尼格買提、馬凡舒、王冰冰三名主持人為原型，首次亮相了三名AI數字人代表「小小尼、小凡、冰冰」。

AI主播是否衝擊相關領域專業的學生？陸媒《紅星新聞》報導，「作為播音在讀學生，除了在『底子功夫』上繼續加強外，還需要有人工智能無法替代的技能，自己未來讀研不會再繼續讀播音主持，考慮攻讀法律方面的碩士研究生。」小陳表示。

小陳也說，「新聞的調查、面對突發狀況的應對、新聞倫理的判斷、專業知識的運用，人工智能現在還取代不了我們。」

報導也指出，重慶大學新聞學院教授、博士生導師劉海明出，「有了AI主持人，那麼深夜新聞，凌晨突發事件播報，可以用數字主播替代真主持人，節省真人主播的勞動力。」

劉海明指出，新聞從業者在新技術衝擊下，也需要不斷學習人工智能技術，快速整合訊息抓取新聞點，提高工作效率。新聞是面對未來的突發，思考未來的工作，不會因為出現了數字主播，就讓主播或傳統新聞行業大面積地消失。

劉海明建議，人工智能席捲下，不能只滿足於讀稿，寫播音稿等單一技能，必須找到自己無法被替代的專業技能，同時用好人工智能這門技術服務自己，才不會被時代淘汰。

而對於新聞院校，劉海明也認為，「應當與時俱進開設人工智能課程，讓學生對新技術有認識，而非讓學生對此產生恐懼。」

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