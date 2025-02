川普酸哈利王子被梅根「牽著走」！改口稱不會驅逐他：麻煩已夠多

▲川普(右圖)並不喜歡哈利王子與梅根(左圖)。(翻攝Donald J. Trump臉書、The British Royal Family臉書)

美國總統川普(Donald Trump)上任後大刀闊斧整頓非法移民問題,在大選前曾誓言要驅逐英國哈利王子(Prince Harry)的他,近日受訪改口,稱「不會驅逐哈利王子」,因為他麻煩已經夠多,更對哈利的妻子梅根冷嘲熱諷,稱她控制了哈利。

哈利王子2020年脫離英國王室後,與妻子梅根搬到加州定居。2023年,他在回憶錄《備胎》(Spare)中自爆吸過大麻、迷幻藥、古柯鹼等,而根據美國《移民暨國籍法》(INA),對移民官謊報吸毒史、病史,將會受到嚴厲懲罰,包括驅逐出境、禁止申請公民身分等。

美國保守派「傳統基金會」(Washington : Heritage Foundation)在哈利回憶錄出版後,質疑前總統拜登政府對哈利提供「特殊待遇」,並對美國國土安全部(DHS)提起訴訟,要求拜登政府公開哈利的簽證記錄,但法院選擇保密哈利的申請文件。

去年2月,川普就曾放話,如果自己當選下一任美國總統,就會將哈利驅逐出境,更強調不會像拜登一樣保護哈利。當時川普怒轟:「我不會保護他(哈利)!他背叛了女王,不可原諒!如果讓我決定,他就得靠自己謀生!」

不過,近日川普接受《紐約郵報》(New York Post)專訪,改口稱「哈利問題夠多了,不必再趕他出境。」川普表示,對驅逐哈利並不感興趣,「我不想這樣做」並說:「我會讓他好好待著,他已經有夠多的麻煩了,尤其是來自他老婆的。她太糟糕了。」

川普認為哈利很「可憐」,被老婆梅根「牽著鼻子走」,他酸溜溜說:「我認為可憐的哈利完全被牽著鼻子走。」指哈利受到梅根強烈影響,並失去自主決定權。此前他更用「whipped」(被妻子管得死死的)來形容哈利,認為哈利完全被梅根控制了。

反觀川普對哈利的哥哥——威廉王子(Prince William)則給予高度評價,他透露,去年12月他在巴黎參加聖母院重建儀式時,曾與威廉進行私人會面,並對這位未來的英國國王讚譽有加,他說:「我認為威廉是個非常出色的年輕人。」與哈利的評價有強烈對比。

