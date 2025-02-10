川普酸哈利王子被梅根「牽著走」！改口稱不會驅逐他：麻煩已夠多

▲川普（右圖）並不喜歡哈利王子與梅根（左圖）。（翻攝Donald J. Trump臉書、The British Royal Family臉書）
圖文／鏡週刊
美國總統川普（Donald Trump）上任後大刀闊斧整頓非法移民問題，在大選前曾誓言要驅逐英國哈利王子（Prince Harry）的他，近日受訪改口，稱「不會驅逐哈利王子」，因為他麻煩已經夠多，更對哈利的妻子梅根冷嘲熱諷，稱她控制了哈利。
哈利王子2020年脫離英國王室後，與妻子梅根搬到加州定居。2023年，他在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆吸過大麻、迷幻藥、古柯鹼等，而根據美國《移民暨國籍法》（INA），對移民官謊報吸毒史、病史，將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身分等。
美國保守派「傳統基金會」（Washington : Heritage Foundation）在哈利回憶錄出版後，質疑前總統拜登政府對哈利提供「特殊待遇」，並對美國國土安全部（DHS）提起訴訟，要求拜登政府公開哈利的簽證記錄，但法院選擇保密哈利的申請文件。
去年2月，川普就曾放話，如果自己當選下一任美國總統，就會將哈利驅逐出境，更強調不會像拜登一樣保護哈利。當時川普怒轟：「我不會保護他（哈利）！他背叛了女王，不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己謀生！」
不過，近日川普接受《紐約郵報》（New York Post）專訪，改口稱「哈利問題夠多了，不必再趕他出境。」川普表示，對驅逐哈利並不感興趣，「我不想這樣做」並說：「我會讓他好好待著，他已經有夠多的麻煩了，尤其是來自他老婆的。她太糟糕了。」
川普認為哈利很「可憐」，被老婆梅根「牽著鼻子走」，他酸溜溜說：「我認為可憐的哈利完全被牽著鼻子走。」指哈利受到梅根強烈影響，並失去自主決定權。此前他更用「whipped」（被妻子管得死死的）來形容哈利，認為哈利完全被梅根控制了。
反觀川普對哈利的哥哥——威廉王子（Prince William）則給予高度評價，他透露，去年12月他在巴黎參加聖母院重建儀式時，曾與威廉進行私人會面，並對這位未來的英國國王讚譽有加，他說：「我認為威廉是個非常出色的年輕人。」與哈利的評價有強烈對比。
NEW: Trump rules out deporting Prince Harry from the United States because he’s “got enough problems with his wife,” according to the New York Post.— Collin Rugg (@CollinRugg) February 8, 2025
The comment comes as Harry is being accused of concealing his past illegal drug use.
“I don’t want to do that. I’ll leave him… pic.twitter.com/0x4MEGtAd3
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