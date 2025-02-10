「三環幫二當家」堂口內遭斷掌擊斃　揭狙殺內幕

▲新竹三環幫堂口（圖）日前發生槍擊案，幫內二把手劉憲治遭擊斃。（鏡新聞提供）



圖文／鏡週刊

春節前夕，新竹黑幫「三環幫」的二把手劉憲治，在竹東自家堂口遭5名歹徒斷掌、槍殺，引發全台關注，不到一週，檢警成功策動5人投案，外傳行凶動機與賭場利益衍生的幫派內鬥有關。不過，本刊掌握，從事詐騙起家的劉，近年把手伸進多家上市櫃公司，除了涉嫌吸金、掏空之外，還把專利技術、商業機密及團隊帶往中國，是否因此引發殺機？檢警也將深入追查。

▲劉憲治（圖）曾任和進電子總經理，卻將專利技術帶往中國，引發爭議。（翻攝民視新聞）

據了解，劉憲治多年前入主和進之後，將公司研發的專利「智慧停車技術」帶到中國，再廣東成立公司，去年4月還開記者會，劉親自簡報，展示第九代智慧停車系統，宣稱在全中國26個城市試營運，包括前國民黨主席洪秀柱，跟中國國台辦、統戰部官員都有出席。

▲劉憲治（左1）在中國以廣東廣路科技總經理身分，向前國民黨主席洪秀柱（左2）、國台辦、統戰部官員簡報。（翻攝百度）

因為技術被掏空，和進最後只能易主經營；另外，劉憲治離開和進後，前往另一家曾於2017年曾爆發掏空案的上櫃公司駿熠電子擔任董事長，他將公司業務調整為虛擬貨幣挖礦，配合很多幫派堂口一起參與，宣稱保證獲利，讓不少股東投資，結果血本無歸，向調查局檢舉，但後續沒有下文，當時駿熠還發出重大訊息，企圖撇清此事。2023年，駿熠就因為虧損、淨值下跌，連續兩季沒辦法交出財報，被強制下櫃，很多股東血本無歸，向金管會及立委檢舉遭到坑殺。

▲殺害劉憲治的歹徒及接應共犯，經警方策動後，自行從國外返台投案。（鏡新聞提供）

為何劉憲治能不斷入主上市櫃公司？知情人士透露，其實劉的大宗業務是放款，他也想從偏門轉正，因此鎖定有財務困難的公司放款，若債務無法回收，劉就進入核心掌控董事會，並調整公司業務，來獲利補償損失。

▲劉憲治的告別式本月4日在竹東舉行，警方出動逾百名人力維持秩序。（讀者提供）

另外，他還跟獄中認識的朋友成立共進商會，並且用商會名義，購買上市公司超過11％的股權，企圖搶下經營權，目的可能也是想取得專利技術，並掏空公司資產，目前檢警也針對這些線索，釐清是否與命案有關。



更多鏡週刊報導

【三環幫槍擊內幕1】小弟內鬨幹掉大哥？ 檢警掌握驚人掏空內幕案情急轉

【三環幫槍擊內幕2】詐騙致富入股上市櫃公司 劉憲治盜專利中國牟利