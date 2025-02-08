台灣女通緝犯在美落網！身分曝是劉喬安　涉毒品、詐欺、侵占

▲因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

數年前，檢調溯源追查一個藏有古柯鹼、自美國寄回台灣的毒郵包，發現毒品上游就是鼎鼎大名的「太陽花女王」劉喬安，屢次通知她到案未果，後來她潛逃美國，於2023年初遭新北地檢署發布通緝。

據了解，劉喬安在美國輾轉待過多個城市，她的護照早已過期，滯美未歸，近日因美國總統川普上任，大舉打擊非法移民，她於今年1月底遭美國執法單位逮捕，目前正在進行遣返程序，預計近日就會回台接受偵訊。

據悉，劉喬安遭移民暨海關執法局、波士頓警方等單位，在波士頓一家旅館將其逮補。美方指出，劉喬安於2019年5月以訪客身分合法入境美國後，未依規定於同年8月前離境，她涉及侵占、詐欺、毒品等犯罪指控，遭到台灣政府通緝。

美方表示，逮捕劉喬安這名外籍逃犯凸顯我們與地方執法機構協調，以維護公共安全並且維護我們移民制度完善的重要性，會將劉繼續拘留，直到被驅逐出境為止。

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