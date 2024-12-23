放送「免費食物」爆推擠踩踏！　奈及利亞一周已奪67條命

JUST IN: Anambra police command confirm 22 dead in Okija stampede via @politicsngr https://t.co/luO8KRtyTi — Nigeria Newsdesk (@NigeriaNewsdesk) December 22, 2024

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞一周內已發生3起推擠踩踏事件，奪走至少67條人命，而且都是因為「發放免費食物」引起。其中，最新一起發生在東南部城鎮「奧基哈」（Okija），警方證實，死亡人數已經上升到22人。

21日，奧基哈舉辦了一場慈善活動，民眾爭先恐後領取聖誕節贈品，包括米和植物油，未料爆發推擠踩踏，導致22人喪生。同一天，首都阿布賈（Abuja）「聖三一天主教堂」也發生類似悲劇，造成10人喪生，包括4名孩童。目擊者卡德里（Toyin Abdul Kadri）向法新社證實，民眾「強行通過大門」進入教堂。

就在3天前的18日，西南部城市伊巴丹（Ibadan）一場中學園遊會，也因為免費食物吸引大批人潮，卻有35名孩童在推擠踩踏中身亡，另外6人重傷。根據目擊者說法，現場「很快就超過5000人」，許多人強行闖入學校大門，還有家長試圖翻牆。

▼伊巴丹中學園遊會的推擠踩踏事件，導致35名孩童身亡。（圖／翻攝X）



奈及利亞警方如今警告，在舉辦此類慈善活動之前，主辦單位必須通知當局，以避免更多傷亡。發言人阿德喬比（Olumuyiwa Adejobi）說，三起悲劇凸顯「迫切需要更有條理、更有效率的方式，向弱勢社群及一般公眾提供援助。」

BBC指出，過去18個月，奈及利亞的食物與運輸成本，已經翻漲至3倍多。一些旨在長期提振經濟的政府政策，卻進一步加劇通貨膨脹。

國際特赦組織（Amnesty International）奈及利亞分會呼籲，總統提努布（Bola Tinubu）必須趕緊解決飢餓、高失業率、生活水準迅速下降等問題。提努布發文哀悼死者，呼籲各地政府與警方實施嚴格人潮控制措施。