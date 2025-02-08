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劉喬安「太陽花女神→染毒→落網」3階段外貌曝！網：怎麼搞成這樣

▲▼劉喬安變化。（合成圖／左、中翻攝自Facebook；右翻攝自美國移民及海關執法局網站）

▲劉喬安外貌變化。（合成圖／左、中翻攝自Facebook；右翻攝自美國移民及海關執法局網站）

記者曾筠淇／綜合報導

劉喬安（現名劉依函）過去因一張辣照爆紅，被封為「太陽花女神」，然而卻接連被爆醜聞、涉入仲介跨國賣淫案，還被員警查獲持K他命。事實上，劉喬安先前就曾說過自己人不在台灣，如今美國移民及海關執法局（ICE）發布新聞稿，透露劉喬安已在美國落網。而劉喬安的外貌變化，也引起網友關注。

▲▼劉喬安舊照。（圖／翻攝自Facebook）

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▲劉喬安被封「太陽花女神」。（圖／翻攝自Facebook）

劉喬安2018年5月間，就曾向警方供稱她有在拉K，2019年4月，她更開直播，說自己染毒達4年，導致鼻中膈穿孔。也因為這樣，她前後動了幾次整形手術，總計花費約70萬元，雖然她本人很滿意自己的鼻頭、鼻翼變得豐潤圓滿，不過就有網友對比過去照片後，差點認不出她，覺得形狀不太自然。

▲劉喬安整形。（圖／翻攝自Facebook）

▲劉喬安因染毒導致鼻中膈穿孔，因此整形。（圖／翻攝自Facebook）

2022年，劉喬安曾在臉書發文表示，她已經2年不在台灣了，沒有家人、朋友在身邊，錯過大家人生中的大事，讓她心情沉重。不過，也一直沒有劉喬安回台的消息。

到了今年2月4日，美國移民及海關執法局則發布新聞稿，表示他們在針對性的執法行動中，抓到一名因詐欺、販毒等原因而被通緝的犯罪分子，該逃犯於2019年5月合法進入美國，並被要求同年8月前離開，但她沒有做到，該逃犯將繼續被拘留，直到被驅逐出境。

▲▼劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

▲劉喬安在美國落網。（圖／翻攝自美國移民及海關執法局網站）

新聞稿中的逃犯，其實就是劉喬安，她的護照早已過期，卻滯美未歸。如今在美國落網，最新照片也曝光，不少網友紛紛討論道，「可惜了，條件這麼好的女生怎麼會把自己搞成這樣」、「長胖了」、「把自己搞成這樣，有比較厲害嗎」、「變好多喔」、「臉都變了」。還有網友歪樓，「女警好漂亮」。

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