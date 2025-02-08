拒買衛生紙！全家6口「共用一條毛巾」　奇葩媽堅稱：很乾淨

圖文／鏡週刊

外國媽媽賈茲敏的家庭衛生習慣讓人跌破眼鏡，她選擇放棄傳統的衛生紙，改用白色毛巾替代，且供全家6口共用。儘管面臨網友強烈批評，她仍堅稱對家中衛生狀態有信心，認為「其實不會很髒」。

▲ 賈茲敏透露全家共用毛巾取代衛生紙，讓許多網友感到噁心。（翻攝抖音@jazminer17）

賈茲敏在TikTok分享家中獨特衛生習慣，她拒絕購買衛生紙，而是選擇全家共用毛巾取代衛生紙，此舉遭網友強烈抨擊，紛紛指責其不衛生，還有人大罵「骯髒」、「噁心」。然而，賈茲敏強調會確保毛巾數量充足供替換使用。

賈茲敏並未被網友負面評論打擊，反而解釋家人使用毛巾方式，認為共用毛巾並不會影響衛生，她會將用過的毛巾徹底清洗，強調「從技術上來說，我們是用同一條，但並不是同時」。

另外，她也認為擦拭的東西並不會太髒，試圖打破大眾對毛巾使用習慣的刻板印象，覺得重複使用毛巾沒什麼大不了，也會使用熱水清洗，「這和淋浴後用毛巾擦身體沒什麼不同」，反而認為是大眾不熟悉才誤解。

影片釋出後引發正反兩面看法，部分網友認為「省錢」是重點，「我同意這樣可以省錢，但這是我的底線」；也有人對此感到新奇，「一點也不髒，只是很新奇，確實如此」；可是也有部分網友難以接受，直言「無法想像洗衣機的味道」、「這超噁心的」。

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