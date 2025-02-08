　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7日深夜表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。

川普7日深夜在社群軟體Truth Social發文，指稱下周將簽署行政命令，結束前總統拜登（Joe Biden）對紙吸管的荒謬推動，「因為紙吸管根本不起作用，回歸塑膠吧！」

▼川普發布貼文，指稱下周簽署行政命令，停止推廣紙吸管。（圖／翻攝Truth Social）

▲▼川普發布貼文，指稱下周簽署行政命令，停止推廣紙吸管。（圖／翻攝Truth Social）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
00:46嘉義規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級
「排毒飯店」藏春色　9年前成交價奔1.35億
大S骨灰不會永遠放家中！小S證實：讓姊姊回歸大自然
寒流南下冷爆「體感低溫-4度」！氣象專家：近年來冷最久的一年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

女罹罕病「自動性高潮」　每天至少5次...體液狂瀉

共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

轟美國際開發署資助研究新冠病毒　馬斯克：就是個犯罪組織

巴西飛機墜市區大街！撞上巴士瞬間燃燒　2人命喪火海4人重傷

阿根廷河流變「血紅色」　驚悚畫面曝光

25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

19人遭公開處決！北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部、居民陷恐慌

肯爺演唱會遭取消「6.5億飛了」！發文力挺妻：幸運擁有她

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

【躲貓貓抓不到人怎麼辦】弟弟竟擲筊出動神明幫忙找XD

【身體刺小一點】友刺青太痛臨時「改圖」 她炸出魔性笑聲XD

葛斯齊諷張穎穎不要臉　指她「曾寄黑函給大S」

【黃金大道】柯基棒賽後掃地機器人開工 結果一嚕過去...

川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

女罹罕病「自動性高潮」　每天至少5次...體液狂瀉

共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

轟美國際開發署資助研究新冠病毒　馬斯克：就是個犯罪組織

巴西飛機墜市區大街！撞上巴士瞬間燃燒　2人命喪火海4人重傷

阿根廷河流變「血紅色」　驚悚畫面曝光

25歲台女遊清邁「遭泰國議員性侵」　噁狼正面照曝光

19人遭公開處決！北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部、居民陷恐慌

肯爺演唱會遭取消「6.5億飛了」！發文力挺妻：幸運擁有她

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

日月光董事長獨子張能傑逝世　「公司接班」受關注

川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

李文忠騷擾女同事　國防部下令：啟動性平調查

女罹罕病「自動性高潮」　每天至少5次...體液狂瀉

快訊／00:46嘉義大埔規模5.2「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震　初估震度至少3級

DeepSeek梁文鋒的開掛人生　只用應屆生「超狂起薪」被封顛覆AI之神

鐵粉提早四小時排隊！動漫節七組偶像演出　化身《我推》跳人氣曲

打敗寒流！2025台灣燈會發放寶可夢小提燈　領取人潮超熱烈

基隆藍營反制罷免行動　鎖定綠營議員張之豪、陳宜

#麻將新手 #坐莊 被叫 #開門 拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻XDD

國際熱門新聞

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

25歲台女遊清邁　遭泰國議員性侵

巴西飛機墜毀！釀2死4重傷

女罹罕病「自動性高潮」每天至少5次體液狂瀉

共和黨對馬斯克態度轉變　支持率從47%暴跌至26%

北韓邊境恐重演「血腥清算」　幹部居民恐慌

捷克欲建水壩7年沒蓋　河狸2晚完工

馬斯克：美國國際開發署資助研究新冠病毒

川普預告簽行政命令　停止推廣紙吸管

老公過世那天煮的咖哩　女珍藏2年含淚吃下

肯爺損失6.5億　發文挺妻：幸運擁有她

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

更多熱門

相關新聞

美狂下載小紅書、DeepSeek打破同溫層　成挑戰寡頭政治的新起點

美狂下載小紅書、DeepSeek打破同溫層　成挑戰寡頭政治的新起點

美國正在形成擁有極端財富、權力和影響力的寡頭政治(oligarchy)，這實際上威脅着美國民主、基本權利和自由，以及每個人取得成功的公平機會。大量虛假信息和誤導性信息正在壓垮美國民眾，這助長了權力的濫用。而技術的集中、科技工業複合體的崛起，可能也將為美國帶來危險。

8萬人怕爆！傳川普大刀砍向衛生部

8萬人怕爆！傳川普大刀砍向衛生部

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

盧比歐：美艦通過巴拿馬運河須付費很荒謬

查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵+酒駕釀1死潛美7年

查非法移民抓到台灣通緝犯　性侵+酒駕釀1死潛美7年

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

美和盟友涉戰爭罪遭調查　川普制裁ICC人員

關鍵字：

川普指吸管拜登塑膠Donald TrumpJoe Biden

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／00:46嘉義大埔規模5.2地震　最大震度4級

即／4縣市國家警報！南部00:46發生有感地震

大S骨灰暫置家中「確定樹葬」安息

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

張蘭重砲開轟：想把蘭姐噴倒做夢！　造謠被抓包怒嗆酸民滾

史書華爆出軌！媒體人讚元配律師：很高段

500萬飛了！男中大獎領不到　崩潰經歷曝

嘉義民雄死亡車禍　貨車連撞「機車卡車底」騎士不治

即／男12樓墜落計程車頂　搶救不治

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

張穎穎含淚PO黑白照！　深夜再發聲：受了天大的委屈

殺大嫂剁成肉塊放菜籃　單車運屍畫面曝

寒流南下全台冷爆　連江縣體感低溫-4度

更多

最夯影音

更多

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面