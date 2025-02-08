川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

美國正在形成擁有極端財富、權力和影響力的寡頭政治(oligarchy)，這實際上威脅着美國民主、基本權利和自由，以及每個人取得成功的公平機會。大量虛假信息和誤導性信息正在壓垮美國民眾，這助長了權力的濫用。而技術的集中、科技工業複合體的崛起，可能也將為美國帶來危險。