川普預告下周簽行政命令「停止推廣紙吸管」　回歸塑膠材質

▲美國總統川普表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）7日深夜表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。
川普7日深夜在社群軟體Truth Social發文，指稱下周將簽署行政命令，結束前總統拜登（Joe Biden）對紙吸管的荒謬推動，「因為紙吸管根本不起作用，回歸塑膠吧！」
▼川普發布貼文，指稱下周簽署行政命令，停止推廣紙吸管。（圖／翻攝Truth Social）
▲美國總統川普表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。（圖／路透）
記者柯振中／綜合報導
美國總統川普（Donald Trump）7日深夜表示，將簽署行政命令，停止推廣紙吸管，回歸使用塑膠吸管。
川普7日深夜在社群軟體Truth Social發文，指稱下周將簽署行政命令，結束前總統拜登（Joe Biden）對紙吸管的荒謬推動，「因為紙吸管根本不起作用，回歸塑膠吧！」
▼川普發布貼文，指稱下周簽署行政命令，停止推廣紙吸管。（圖／翻攝Truth Social）
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