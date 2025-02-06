快訊／北市內湖公車「擦撞千萬賓利」！　疑偏離車道釀禍

▲北市內湖公車行駛時往左偏移，與賓利發生碰撞。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區內湖路一段與內湖路一段737巷口，6日下午3時發生一起車禍！一輛要價千萬的賓利直行行駛該處時，右側車身與往左偏移的公車發生碰撞。警方獲報到場處理，雙方駕駛酒測值為0，所幸整起事件並未造成人員傷亡。

經查，與公車發生事故的是四門賓利Flying Spur，新車價依配備約為1330萬到1800萬，至於詳細車禍發生原因及相闗關肇責，仍有待警方進一步調查釐清。