吳釗燮晚宴愛沙尼亞國防產業訪團　談及國防創新小組催化軍事革新

▲國家安全會議秘書長吳釗燮晚宴「愛沙尼亞國防產業訪問團」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

國家安全會議秘書長吳釗燮昨（5）日晚宴歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）所率領的「愛沙尼亞國防產業訪問團」，雙方就深化台愛關係、國防產業合作、以及建構全社會防衛韌性等議題深入交換意見。他也談及我國防部去（2024）年成立的國防創新小組（DIO），引進民間成熟科技、催化軍事革新。

吳釗燮表示，愛沙尼亞在上個世紀面對蘇聯強權時所展現的「波羅地海之路」（the Baltic way）精神，團結一致追求自由、對抗威權，對於台灣啟發甚深。兩國都身處對抗威權國家混合戰威脅的第一線，特別是均面對強鄰在網路安全、認知作戰及關鍵基礎設施的侵擾。愛沙尼亞捍衛自由民主精神始終如一，不僅持續支持烏克蘭，更與台灣站在一起。

裴克多主席則表示，去年率愛沙尼亞國會友台小組訪問團來台，曾與時任外交部長的吳釗燮深入交流，當時便對於台灣在科技創新量能留下深刻印象，愛沙尼亞獲益於歷史經驗，在數位領域取得全球認可的成績，如今也應用於無人機攻防、戰地醫療等國防新創領域。

他說，訪團成員中，曾任國防、內政與司法部長的資深國會議員賴凱雷（Kalle Laanet）認為，面對中俄威權大國的挑戰，以及戰場形態的重大改變，國防創新將有助協助中小型國家建構精巧快速的不對稱防衛能量。

吳釗燮指出，台灣近年持續增加國防預算，聚焦發展不對稱作戰、應處灰色地帶威脅，並積極推動全社會防衛韌性。他強調，我國防部去（2024）年也成立國防創新小組(DIO)，引進民間成熟科技、催化軍事革新。台灣希望放眼全球，為國際民主供應鏈貢獻自身精良的製造能力，期盼未來與愛沙尼亞在國防創新領域深化相關合作。