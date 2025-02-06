大S殞落...親權歸汪小菲！律師曝S媽想拿回可用1招：讓孩續留台灣

▲大S快樂出遊悲劇收場，留下2個孩子及上億遺產。（圖／擷取自微博）

文／吳曉琪律師／CTWANT

大S驟逝，願逝者安息，除了讓逝者家人有時間好好處理後事外，應該要對此事件瞭解跟你我相關法律問題。

以下討論以大S 並未做預先規劃以及暫假設適用台灣民法規定，可能需要探討未成年子女的親權、留下新聞媒體報導上億資產分配，遺產稅繳納以及與前夫的訴訟爭議。

親權及監護權

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依新聞媒體批露，當時大S與汪小菲離婚後，雙方約定共同行使親權，由大S擔任兩名子女的主要照顧者，所以汪小菲在法律上本來就是子女的親權人，縱使大S再婚後仍是。

若當初大S與汪小菲離婚後，雙方約定由大S單獨行使親權，此時大S過世有關兩名未成年子女的親權，則依照民法第1089條第1項規定，如遇父或母一方不能行使親權時，由他方行使時，所謂不能行使親權，包含法律上不能（受監護之宣告、受停止親權之宣告等）以及與事實上不能（如死亡）。

又參照最高法院 69 年度台上字第 3676 號 民事判決，夫妻之一方，對於未成年子女之監護權，不因離婚而喪失。因離婚而約定子女由一方監護，僅他方之監護權一時停止而已。倘任監護之一方死亡，對於未成年子女保護教養之權利義務，當然由他方任之。

所以大S與前夫汪小菲所生的兩名未成年子女，適用我國民法時當原本單獨擁有兩名未成年子女親權的大S時，汪小菲則會當然成為孩子的親權人，不需要透過任何訴訟程序，直接去戶政事務所就可辦理登記即可。

假設從報章媒體得知汪小菲長時間居住在北京，或許生父會想把兩名未成年子女帶至中國，若大S家人想要以讓兩名未成年子女繼續留在台灣生活，進而爭取兩名小孩監護權時，則依照民法第1094條第1項規定：「父母均不能行使、負擔對於未成年子女之權利義務或父母死亡而無遺囑指定監護人，或遺囑指定之監護人拒絕就職時，依下列順序定其監護人：

一、與未成年人同居之祖父母。二、與未成年人同居之兄姊。三、不與未成年人同居之祖父母。」此時大S家人需要以上開規定向法院聲請改定監護訴訟，且要明白指稱汪小菲有明確不適合擔任親權人的情形，這樣才有機會用改定監護之方法爭取到小孩的監護權，讓兩名未成年子女繼續留在台灣。

遺產分配

首先關於繼承人，誰擁有對大S遺留財產的繼承權。除了現任配偶具俊曄外，包括直系血親卑親屬則為兩名未成年子女。

再來遺留多少資產是屬於遺產，這裡要先注意，假設三年前大S與具先生在台灣登記結婚時並未特別約定夫妻財產制的話，依照民法1005條規定：夫妻未以契約訂立夫妻財產制者，除本法另有規定外，以法定財產制，為其夫妻財產制。此時大S過世，依照民法第1030條之1規定，具先生可以先行使「剩餘財產分配請求權」取得2個人婚後「大S增加的財產與具先生增加的財產差額的一半」，拿完後剩下的遺產，才會進入遺產分配程序。

此時遺產分配，依照民法第1144條規定，由具先生及大S的2名子女共同繼承。

另外實務上常有客戶離婚後擔心自己過世後遺留鉅額資產給未成年子女，因擔心留給未成年子女的資產被前配偶拿走任意揮霍，而向律師求助應如何辦理。理論上以依照民法第1087條、1088條規定，留給小孩的資產是特有財產前配偶對於未成年子女之特有財產，雖有使用、收益之權，但非為兩名子女之利益，不得處分之。但這都是理論上，事實上要如何做預防，在這裡就不偏題，待後續再跟讀者分享。

遺產稅繳納

依照遺產及贈與稅第6條規定，遺產稅的納稅義務人為：1.有遺囑執行人，以遺囑執行人為納稅義務人。

2.沒有遺囑執行人，以繼承人及受遺贈人為納稅義務人。沒有繼承人，只有受遺贈人時，以依法選定的遺產管理人為納稅義務人。

3.沒有遺囑執行人及繼承人，以依法選定的遺產管理人為納稅義務人。

假設大S生前有立遺囑，在遺囑中有指定遺囑執行人，則遺產稅在大S死後即由遺囑執行人繳。假設大S生前沒有立遺囑，大S過世後龐大遺產稅則由繼承人共同負擔繳納。律師遇過很多當事人因為突然過世，遺留未成年子女，而小孩根本無力繳納龐大遺產稅，會產生無法將遺產過戶以及無法至金融機構領取存款的爭議問題，所以事先找律師做好資產規劃是相當重要的。

訴訟官司

最後關於大S和汪小菲間的訴訟問題，若是關於民事訴訟部分，若大S未委任律師，則原則上會先行停止訴訟，待大S的繼承人承受訴訟，始繼續進行民事訴訟，大S跟汪小菲間的民事訴訟當事人會變成具先生及2名子女及汪小菲。

從新聞報導可知，大S與汪小菲間尚有大S提告的個人資料保護法的刑事案件，該案已經由台北地檢署偵查後起訴、由台北地院審理中，原則上刑事案件不會因告訴人大S過世而終結訴訟程序，刑事案件原則上是不受影響！

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