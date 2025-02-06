打流感疫苗選「這款」！醫曝效果好：抗體較高且持久

▲大S事件爆流感疫苗搶打潮。（圖／CTWANT）

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大S（徐熙媛）因流感併發肺炎過世，享年48歲，也造成國內流感疫苗打氣增加。疾管署5日表示，公費疫苗剩9萬劑，自費疫苗剩40萬劑。台大醫院前感染科醫師林氏璧說，其實只要總人口3成接種或染疫，可達群體免疫，65歲年長者記得打有佐劑的流感疫苗，抗體較高比較持久。

林氏璧在臉書發文，「之前有和大家講過流感的R0值其實沒有這麼高，只要全人口打過跟得過的人大概有30%左右就可以達到群體免疫了，這也是台灣為何採購人口數大概28%公費流感疫苗的原因。」

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林氏璧建議，「有重症高風險因子的朋友再去施打，台灣65歲以上的老人家其實打的沒有很好喔，很多縣市甚至不到一半，台北市只有四成！他們才是最需要受到保護的人。」

林氏璧表示，通常過完年會有一波流行，有人出國有人回來，大家還是不能掉以輕心，如果公費流感疫苗打完也不用擔心，自費流感疫苗也有好幾種能選，「有一種這個有佐劑的、自費的流感疫苗，理論上年長者65歲以上的人，打有佐劑的這個效果比較好，產生的抗體比較高、比較持久」。

疾管署指出，流感為具有明顯季節性特徵之流行疾病，疫情的發生通常具有週期性，而臺灣位處於熱帶及亞熱帶地區，雖然一年四季均有病例發生，但仍以秋、冬季較容易發生流行，流行高峰期多自12月至隔年3月。

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