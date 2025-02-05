上士營區賭博5個月輸光158萬　瞎扯遭詐騙求金援下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿哲（化名）在軍中服役期間，使用手機上網賭博，結果狂輸158萬餘元，他謊稱遭到投資及感情詐騙，向同袍借錢19.5萬元，事後被抓包還辯稱登入娛樂城網站是為了觀看色情直播。南投地院法官日前審理此案，並依陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，判處阿哲拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲阿哲在營區內利用手機上網賭博，短短5個月虧損158萬餘元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲原本是一名職業軍人，並在營區中擔任上士，他卻在2023年9月至2024年2月間，於營區內的個人寢室、廁所等地區，使用手機登入各大娛樂城網站，以1元兌換1點的方式儲值遊戲點數，再多次下注網站內的百家樂、賽車等電子遊戲，進行多次對賭，如果押中，對方就會將現金以1比1的比例轉入他名下的銀行帳戶。

後來，阿哲服役的單位發現他在營區外有欠款，循線追查，才揭發他在營區內賭博的事情，短短5個月虧損158萬900元，他還向4名同袍借錢，共計19.5萬元。

阿哲到案之後自稱，登入娛樂城網站是為了觀看色情直播，不是為了賭博，他向同袍借錢則是因為遭到投資及感情詐騙。但由於阿哲無法提出受到詐騙的相關證據，他的說詞並未獲得檢方採信，訊後仍被依法起訴。

南投地院法官認為，阿哲當時為現役軍人，卻做出上述行為，有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，考量到他終能坦承犯行，事後已經退伍，最終依陸海空軍刑法第75條第1項前段之在營區賭博罪，判處他拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。