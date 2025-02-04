以為只是感冒！27歲陸男星大年初二在醫院過世　友嘆：無人陪伴

▲27歲陸男演員梁祐誠過世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸27歲男星梁祐誠大年初二（1月30日）因中樞神經感染，在醫院內過世。梁祐誠的一名友人透露，梁祐誠因中樞神經感染不幸離世，「他最初以為自己得了普通感冒，沒想到病情迅速惡化。」該名友人還指出，梁祐誠在醫院過世時，身邊無任何親友陪伴。

▲公開資料顯示，梁祐誠的演藝經歷尚淺。（圖／翻攝自微博）

據《魯中晨報》報導，一名自稱梁祐誠好友的網友表示，「我到現在都不敢也不願相信這件事，一整夜都睡不著，閉起眼都是梁祐誠的臉，在熱鬧的過年中，一個人安靜離世，我以後會經常去看祢的，祢也不要太寂寞。」

公開資料顯示，梁祐誠2020年，在程瀟、谷嘉誠主演的古裝愛情劇《卿卿我心》中，飾演張柏；2021年，在蔡卓宜、彥希主演的《花倌唐小仙》中，飾演賈丁；2024年，在許佳琪、魏哲鳴主演的古裝劇《幻樂森林》中，飾演徐昊。

▲梁祐誠出演過《幻樂森林》。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，中樞神經系統的感染性疾病，依病因分有病毒、細菌、結核、真菌、寄生蟲等引起的疾病，中樞神經系統一旦感染後，十分兇險，治療若不及時，病情進展快速，容易危及生命。

各種中樞神經系統感染病原體主要是經由呼吸道感染，長期使用免疫抑制劑的患者也是易感族群，應避免去人潮眾多的地方，平時注重提升自體免疫系統，也是避免中樞神經感染的方法之一。