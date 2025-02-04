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大S猝逝　天王劉德華悲痛發文！曾坦言「我會愛上她」

▲大S徐熙媛。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛在日本東京病逝。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

女星大S（徐熙媛）因感染流感併發肺炎，在日本東京病逝享年48歲。香港天王劉德華3日則在IG發文，用英文寫下「Remembering Barbie Hsu, a talented actress whose performances touched many hearts. May she rest in peace.」（紀念徐熙媛，一位才華洋溢且演技觸動人心的女演員，願她安息）

劉德華在IG也貼出他與大S拍攝電影《未來警察》的劇照，寫下「REST IN PEACE！Barbie Hsu徐熙媛 1976-2025」貼文引來許多網友難過留言「不想相信，看到新聞好難過」、「希望女神能夠在天堂安息」、「第一次有演員離開讓我難過流淚，真的好喜歡大S」、「我們會永遠記住她的美麗」、「人生無常」。

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▲劉德華發文哀悼大S。（圖／翻攝自劉德華IG）

▲劉德華發文哀悼大S。（圖／翻攝自劉德華IG）

大S在2010年與劉德華合作拍攝電影《未來警察》，劉德華在上《康熙來了》宣傳時被小S問道「你當時是有輕微地愛上大S嗎？」劉德華當場回答，「我會愛上她（大S），真的」。

《未來警察》是一部2010年上映的香港科幻警匪片，由劉德華、大S以及徐嬌主演。大S在劇中飾演2020年的警察王雪娥一角；劉德華則飾演2080年的警察長周志豪。

▼劉德華曾與大S在電影《未來警察》中有對手戲。（圖／ETtoday資料照）

▲劉德華出席真心愛你慶功趴（圖／ETtoday資料照）

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