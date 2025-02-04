要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

▲艾菲爾分享2025最強理財星座Top4，財運超級旺。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2025蛇年到來，國人都相當關心自己的財運 。塔羅牌老師艾菲爾指出，這一年強調理財投資與專業知識的重要性，然而情緒化的決策與盲目的風險追求，會對財務穩定造成不利影響。他盤點新的一年財富最旺、最懂理財星座Top4，強調保持謹慎、腳踏實地，並在需要時尋求專業建議，是確保財務健康的重要決策。

艾菲爾分享2025年最強理財星座Top4財運狂飆。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔：

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第4名：天蠍座

2025年是天蠍座專注於長期投資的年份，擅長的直覺分析能力將有助於你們在競爭激烈的市場中抓住潛在機會。今年你需要專注於少數能夠長期增值的投資項目，例如股票、基金或科技領域的資本投入；此外，來自專業人士或行業貴人的支持，將為你的財務決策提供寶貴見解。雖然需要花更多時間等待投資回報，但只要有耐心和策略眼光，在今年底可看到可觀的財務成長。

第3名：巨蟹座

巨蟹座2025年的財運開始明顯轉好，特別是來自家庭或長輩的支持，將成為重要的財務助力。你們可能會在房地產或家庭相關的投資中獲得不錯收益，也適合將資金投入穩健的傳統投資領域。今年須學會接受來自家庭或熟人的建議，將有助於你們避開潛在風險。隨著時間推進，巨蟹座的財務狀況將越來越穩定，甚至可能迎來意外的收入成長。

▲理財投資與專業知識是今年財務穩定的重點。（示意圖／pixabay）



第2名：天秤座

天秤座在2025年財運提升，主要得益於穩健的理財策略與國際化的視野，你們有機會透過跨國合作或國際市場投資獲得額外的收入來源。今年重點在於選擇可靠的合作夥伴，並謹慎評估每一筆投資，你們的溝通能力也會在這一年成為財務突破的關鍵。只要保持理性和耐心，今年將成為天秤座財務穩定並實現增值的黃金年。

第1名：射手座

2025年財富運勢排名第1的射手座，目標明確且充滿實現的可能性。你們適合將注意力集中在房地產或長期資產投資上，特別是在職場貴人或朋友的幫助下，可能會抓住一些絕佳的機會。射手座的樂觀態度與冒險精神將幫助你們在今年大膽嘗試，實現財務的飛躍增長。但也要記得，在追求高收益的同時，保持資金管理與合理的風險評估，才能讓這一年成為射手座的巔峰之年。