　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

▲▼換新鈔,過年,台灣銀行,過年換新鈔,鈔票,過年,金庫,財神,紅包,五色鈔,運勢,財運,年終獎金,分紅。（圖／記者許宥孺攝）

▲艾菲爾分享2025最強理財星座Top4，財運超級旺。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2025蛇年到來，國人都相當關心自己的財運 。塔羅牌老師艾菲爾指出，這一年強調理財投資與專業知識的重要性，然而情緒化的決策與盲目的風險追求，會對財務穩定造成不利影響。他盤點新的一年財富最旺、最懂理財星座Top4，強調保持謹慎、腳踏實地，並在需要時尋求專業建議，是確保財務健康的重要決策。

艾菲爾分享2025年最強理財星座Top4財運狂飆。請同時參考太陽、上升星座，太陽為主，上升為輔：

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：天蠍座

2025年是天蠍座專注於長期投資的年份，擅長的直覺分析能力將有助於你們在競爭激烈的市場中抓住潛在機會。今年你需要專注於少數能夠長期增值的投資項目，例如股票、基金或科技領域的資本投入；此外，來自專業人士或行業貴人的支持，將為你的財務決策提供寶貴見解。雖然需要花更多時間等待投資回報，但只要有耐心和策略眼光，在今年底可看到可觀的財務成長。

第3名：巨蟹座

巨蟹座2025年的財運開始明顯轉好，特別是來自家庭或長輩的支持，將成為重要的財務助力。你們可能會在房地產或家庭相關的投資中獲得不錯收益，也適合將資金投入穩健的傳統投資領域。今年須學會接受來自家庭或熟人的建議，將有助於你們避開潛在風險。隨著時間推進，巨蟹座的財務狀況將越來越穩定，甚至可能迎來意外的收入成長。

▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲理財投資與專業知識是今年財務穩定的重點。（示意圖／pixabay）
第2名：天秤座

天秤座在2025年財運提升，主要得益於穩健的理財策略與國際化的視野，你們有機會透過跨國合作或國際市場投資獲得額外的收入來源。今年重點在於選擇可靠的合作夥伴，並謹慎評估每一筆投資，你們的溝通能力也會在這一年成為財務突破的關鍵。只要保持理性和耐心，今年將成為天秤座財務穩定並實現增值的黃金年。

第1名：射手座

2025年財富運勢排名第1的射手座，目標明確且充滿實現的可能性。你們適合將注意力集中在房地產或長期資產投資上，特別是在職場貴人或朋友的幫助下，可能會抓住一些絕佳的機會。射手座的樂觀態度與冒險精神將幫助你們在今年大膽嘗試，實現財務的飛躍增長。但也要記得，在追求高收益的同時，保持資金管理與合理的風險評估，才能讓這一年成為射手座的巔峰之年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓軍多名「主要幹部」戰死
大S驟逝「打不打流感疫苗」掀熱議　醫師曝重點錯了
大S猝逝　天王劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」
柯文哲「16張碎紙」曝　拼出串供鐵證
大S流感猝逝　醫揭「2重症指標」：比發燒更重要
恐更強！　下波又挑戰寒流
美國大聯盟裁判違反賭博規定遭解雇

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

大S驟逝「打不打流感疫苗」掀熱議　醫師沈政男曝重點錯了

恐更強！　下波又挑戰寒流

更愛「台灣的亂」　俄美女教練讚日本適合旅行：台灣才是我的家

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

大S猝逝　出國「突發疾病」怎辦？外交部公開24小時急難救助專線

快訊／4縣市大雨特報！東北雨彈夜襲「最新警戒區域曝」

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

大S驟逝「打不打流感疫苗」掀熱議　醫師沈政男曝重點錯了

恐更強！　下波又挑戰寒流

更愛「台灣的亂」　俄美女教練讚日本適合旅行：台灣才是我的家

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

網紅赴北海道自駕「沒油拋錨」！PO片討拍被嗆：台灣再度揚名日本

大S猝逝　天王劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

大S猝逝　出國「突發疾病」怎辦？外交部公開24小時急難救助專線

快訊／4縣市大雨特報！東北雨彈夜襲「最新警戒區域曝」

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓軍多名「主要幹部」戰死　恐再派2萬5千人

台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

以為感冒！　醫聽「關鍵4句」喊快來急診：果然流感併發肺炎

川普下令設美國主權財富基金　可能用於收購TikTok

唐從聖靠神模仿阿扁翻身　雙親失智20年！勸世有這症狀不能拖

小孟老師／2月4日星座運勢　金牛邂逅充滿驚喜

誰帶頭打民眾黨最凶？　黃珊珊私訊柯文哲揭真相

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

擺脫加班輪迴　請開始用5種方法工作

美媒憂大谷翔平復出時機　5月登板恐增受傷風險

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

恐更強！　下波又挑戰寒流

出國「突發疾病」怎麼辦？外交部公開急難救助專線

大S猝逝！醫曝「病毒變異度高」2族群要警覺

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區域曝

台網紅赴日自駕沒油拋錨！PO片討拍反被嗆

完整「分裂極渦」接近！鄭明典：降溫明顯

大S虛歲逢9！命理師曝壞9辛金命：易有生死交關

更多熱門

相關新聞

12生肖幸運色開運精品推薦

12生肖幸運色開運精品推薦

色彩，是穿搭的靈魂，也是與運勢共鳴的能量。乙巳蛇年，不妨拋開成見與偏好，跟著易經財經專家陶文的指引，大膽擁抱妳的開運色系。無論是初晨陽光般的明亮黃、深邃如海潮的深藍、烈火炙熱下的赤紅，新的一年，時尚與幸運伴妳同行。

「立春」12生肖運勢

「立春」12生肖運勢

桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

桃花運、職場機會、人生突破？本週星座運勢告訴你

大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

大眾占卜「3選1」掌握各項運勢

收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

收假怕爆「1件事」　他求救：要拼手速嗎

關鍵字：

星座運勢占卜理財投資塔羅牌老師艾菲爾財運射手座天秤座巨蟹座天蠍座

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」他：最純粹的愛情

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

汪小菲抵台了！被問大S90度鞠躬懇求：多說她些好話

大S昔搶買新鞋被劉真嗆「惡魔」　網：到天堂繼續PK

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面