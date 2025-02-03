老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

▲ 龍龜（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

新年新氣象，想不想在新的一年利用居家及公司行號環境的擺設，提升自己的好運、財運呢？地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，命理專家台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，進而招財、旺財，讓每年好運旺旺來。

以下有7種居家及公司行號招財、旺財方法：

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一、「財帛星」旺財

站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子西南方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「聚財位」聚財

在客廳或公司大廳大門斜對角L形角落的「聚財位」，安放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞，可以增加守財、聚財能力。

三、開運擺設

龍為今年旺財神獸，每年不同色系，今年旺財色系為藍、黑、綠、蘋果綠、橄欖綠。

四、「財神符」旺財

到財神廟、寺廟或向命理老師、法師求「財神符」，放在「聚財位」聚財。

五、招財樹招財

將招財樹放在大門旁的內或外，左右邊皆可，也可左右邊都放。

六、放橘子招財

橘子加紅紙環繞，放置大門入口處或客廳桌子上，大吉大利，大進大利。

七、放硬幣招財

大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）



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