　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

龍龜（圖／楊登嵙提供）

▲ 龍龜（圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

新年新氣象，想不想在新的一年利用居家及公司行號環境的擺設，提升自己的好運、財運呢？地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，命理專家台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙提醒，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，進而招財、旺財，讓每年好運旺旺來。

以下有7種居家及公司行號招財、旺財方法：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、「財帛星」旺財
站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，每年不同方位，今年「財帛星」在房子西南方；「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，在此方位放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

二、「聚財位」聚財
在客廳或公司大廳大門斜對角L形角落的「聚財位」，安放財神爺、彌勒佛、水晶球、水晶洞，可以增加守財、聚財能力。

三、開運擺設
龍為今年旺財神獸，每年不同色系，今年旺財色系為藍、黑、綠、蘋果綠、橄欖綠。

四、「財神符」旺財
到財神廟、寺廟或向命理老師、法師求「財神符」，放在「聚財位」聚財。

五、招財樹招財
將招財樹放在大門旁的內或外，左右邊皆可，也可左右邊都放。

六、放橘子招財
橘子加紅紙環繞，放置大門入口處或客廳桌子上，大吉大利，大進大利。

七、放硬幣招財
大門口腳踏墊下放置268元硬幣招財、旺財。（1元、5元、10元、50元硬幣皆可以）
 

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

延伸閱讀

要不先驗個DNA？河南女子帶男友回家過年　意外發現他「撞臉」丈母娘
寵妻魔人「包養賣春妹」半年豪擲數百萬！他被抓包卻不離婚　全場曝原因
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美股三大指數低開！道瓊重挫452點　輝達、台積電ADR
醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見
具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情
完整「分裂極渦」接近！鄭明典示警
快訊／威力彩下期飆9.5億　春節大紅包16人爽中百萬
「公費流感疫苗」北市還有1.2萬劑　374家醫療院所可接種

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

預言大S婚姻最長3年「精準命中」　命理師感慨：天王星帶來的愛情

吉友手刀衝了！「吉伊卡哇」小提燈周末發放　小可愛遊港討吉利

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

完整「分裂極渦」接近！北台灣明探9℃　鄭明典示警：降溫明顯

大S染流感猝逝！醫師提醒「病毒變異度高」2族群要警覺

大S病逝「怎麼肺炎，人就走了？」　醫揭2大關鍵：流感不是感冒

預言大S婚姻最長3年「精準命中」　命理師感慨：天王星帶來的愛情

吉友手刀衝了！「吉伊卡哇」小提燈周末發放　小可愛遊港討吉利

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

大S流感猝逝！海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

快訊／美股三大指數低開！輝達、台積電ADR一度跌5%

首創！世新大學《戲戲品味》選秀節目　學生實力挑戰影視舞台

LINE Pay逆勢上漲創波段新高　蛇年紅盤日並列14檔注意股

國1苗栗段翻覆事故！21歲男「衝撞護欄再撞1車」翻路肩...整車全毀

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」　他痛心：是最純粹的愛情

朱智勳作品爆發！《照明商店》、《愛在獨木橋》禁慾系大叔魅力全解析

住進日本百年長門湯本溫泉鄉　4間絕美旅宿享星空浴池、川床桑拿

老闆看過來！提升公司行號宅運　旺財就用這七招

快訊／威力彩下期飆9.5億　春節大紅包16人爽中百萬

國1銅鑼段轎車衝撞路燈！駕駛躺草地不起　車頭全毀輪胎噴飛

生活熱門新聞

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

「大S半夜感覺不行」送醫猝逝！網淚：台醫療可救活她嗎

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

今「立春」4生肖要躲春　7禁忌一次看

日本流感比較毒？林氏璧曝原因：48歲實在太年輕

大S染流感猝逝　他曝經驗「肺部被抓緊」

快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

疑連2年同一人抽中汽車大獎！　內埔年街遭批黑箱作業

預言大S婚姻最長3年　命理師：毛骨悚然

他連吃一款蔬菜　肝指數、膽固醇跟血糖都下降

大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管

大S猝逝　網紅把日本機票旅館全取消

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面