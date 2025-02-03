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熱蘭遮市集乙巳蛇年首度移師赤崁樓　突破1.9萬入園人次締造歷史紀錄

▲「熱蘭遮市集」今年市集首度嘗試移師「普羅民遮城（赤崁樓）」，在農曆新年期間，體驗融合西拉雅、漢人、荷蘭與日本等多元文化的新奇年節盛會，乙巳蛇年春節期間，吸引入園人次達19890人，較去年同期成長約23.4%，更創下歷史新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「熱蘭遮市集」今年市集首度嘗試移師「普羅民遮城（赤崁樓）」，在農曆新年期間，吸引入園人次達19890人，較去年同期成長約23.4%，更創下歷史新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為期3天的「熱蘭遮市集」於1日圓滿落幕，今年市集首度嘗試移師「普羅民遮城（赤崁樓）」，全新嘗試吸引大批民眾湧入，來自全國各地遊客，在農曆新年期間，體驗融合西拉雅、漢人、荷蘭與日本等多元文化的新奇年節盛會，乙巳蛇年春節期間，吸引入園人次達19890人，較去年同期成長約23.4%，更創下歷史新高。

熱蘭遮市集，作為台南獨有文化市集品牌，不僅帶動文化經濟交流，更促進赤崁樓園區入園觀光與消費人次，讓民眾在歷史與文化的深度情境中歡度新春。

台南市文化局表示，熱蘭遮市集吸引遊客效果極佳，今年移師赤崁樓園區也成功帶動入園人數與消費成長。春節連假期間門票與販售部收入總額較去年同期成長6.3％。且2025年熱蘭遮市集再次推出特製古幣—「古幣時空錦囊」，包含永曆通寶、馬劍銀與螺錢等古幣，不僅是活動限定代幣，更成為眾多民眾爭相搶購的熱門商品。市集活動期間皆在開市三小時內兌換一空，讓在場成功購買的民眾大呼幸運；未能搶購的民眾則大嘆下次一定要提早來排隊購買。熱蘭遮市集的高人氣與消費動能，儼然已成為台南全新文創市集品牌。

▲「熱蘭遮市集」今年市集首度嘗試移師「普羅民遮城（赤崁樓）」，在農曆新年期間，體驗融合西拉雅、漢人、荷蘭與日本等多元文化的新奇年節盛會，乙巳蛇年春節期間，吸引入園人次達19890人，較去年同期成長約23.4%，更創下歷史新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

熱蘭遮市集「穿越時空互動演出」是市集重要亮點，今年安排台灣府知府蔣元樞、林永娘、黃阿祿嫂、濱田彌太郎等六位古代人物上場演出，場場爆滿，吸引民眾爭相互動、拍照。其中知府大人蔣元樞更是市集「人氣王」，與民眾的逗趣互動在各大影音平台上大受歡迎，如有民眾以詼諧方式問他：「大人是不是殭屍？」蔣大人先是威嚴地大喝「放肆！」，隨後恢復和藹口吻，解釋自己的身分，並幽默表示「過年期間不予計較」，最後還不忘祝福新年快樂，還拿出「印信」幫助民眾通關。這一系列的互動讓遊客笑聲不斷，成為市集期間最具話題性的演出之一。

文化局代理局長林韋旭說，民眾除了參與市集活動外，赤崁樓文昌閣也湧入許多考生前來祈求學業順利、金榜題名，向魁星爺擲筊，求取考試用筆，文昌閣內擠滿虔誠信眾，形成市集中別具意義的人文風景。此外，正在整修的海神廟工程，邀請新生代藝術家蔡濰任透過〈鯤戲子圖〉與〈小封神〉，結合台南在地歷史與想像，將單調的工地圍籬轉化為充滿故事的畫布，也吸引入園遊客駐足欣賞與熱烈討論，成功將工區轉化為展場，讓文資修復成為與文化城市居民對話的一部分。

▲「熱蘭遮市集」今年市集首度嘗試移師「普羅民遮城（赤崁樓）」，在農曆新年期間，體驗融合西拉雅、漢人、荷蘭與日本等多元文化的新奇年節盛會，乙巳蛇年春節期間，吸引入園人次達19890人，較去年同期成長約23.4%，更創下歷史新高。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在市集結束後，不少民眾都在網路上熱烈敲碗，期待下一次的見面。2025年中秋佳節，熱蘭遮市集將回到安平古堡，帶領民眾再次穿越時空，詳細資訊未來將陸續公布，敬請期待。

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